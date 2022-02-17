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Як прожити довше: вчені назвали гарячий напій з протираковими властивостями

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Четвер 17 лютого 2022 10:04
Як прожити довше: вчені назвали гарячий напій з протираковими властивостями Фото: вчені назвали напій, який може знизити розвиток деяких видів раку (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Існує багато способів збільшити наші шанси на більш довге і здорове життя. Вчені кажуть, що є фактори, які можуть знизити ваші шанси на розвиток деяких видів раку.

Про це повідомляє видання Express.

На думку експертів, майже кожен 20-й випадок раку можна запобігти за допомогою здорового харчування. Вчені радять людям перейти на здорову, збалансовану дієту.

Одним з продуктів є гриби рейши, які можна вживати у вигляді чаю. Зазначимо, що інші його назви "лін-чжи", "китайський гриб", "ганодерма" і "лакований трутовик".

У дикій природі гриб зустрічається вкрай рідко, виростає в основному в південних і південно-східних областях Азії в густих гірських лісах, зазвичай на стовбурах гниючих сливових дерев.

Healthline зазначає, що багато людей споживають цей гриб через його потенційні протиракові властивості.

Дослідження показало, що серед понад 4000 тих, хто вижив після раку грудей, близько 59% вживали гриби рейши. Також кілька досліджень показали, що вживання даних грибів може привести до загибелі ракових клітин.

Гриби рейши вивчалися на предмет їх ролі в профілактиці або боротьбі з колоректальним раком - злоякісна пухлина, яка локалізується в епітелії сигмовидного (товстого) кишечника і прямої кишки.

Тим не менш, вчені підкреслюють, що гриби рейши слід застосовувати в поєднанні з традиційним лікуванням, а не замінювати його.

Вчені також говорять про те, що підтримка здорової ваги важлива, тому що ожиріння є причиною 13 різних типів раку. Необхідно вживати продукти з високим вмістом клітковини, а також їсти фрукти і овочі.

При цьому слід остерігатися обробленого і червоного м'яса, а також висококалорійних продуктів.

Нагадаємо, у МОЗ назвали ознаки онкології у дітей, які повинні насторожити батьків.

Раніше були названі симптоми і відчуття в очах, які можуть вказувати на рак.

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