Пройшов службу в армії та влаштувався вчителем. Що стало з актором, який зіграв маленького Форреста Гампа?

Майкл Коннер Гемпфрі - американський актор, відомий за роллю маленького Форреста Гампа в однойменному фільмі. Нині зірці 39 років, і окрім акторської роботи, він також знається на військовій справі.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує детальніше дізнатися про життя Майкла та подивитися, як він виглядає зараз.
Майбутня знаменитість народився в маленькому містечку у штаті Міссісіпі. У 8-річному віці він потрапив на відкритий кастинг у Теннесі на роль юного форреста.
Персонаж повинен був мати світлі очі та дивакувату вдачу, і команда кастингу особливо захопилася його сильним південним акцентом, тому обрала Гемпфрі на цю роль. Том Генкс, готуючись зіграти вже дорослого Гампа, намагався наслідувати вимову та манери свого маленького героя.
Разом з колегами по стрічці "Форрест Гамп", Ганною Холл, Гейлі Джоелом Осментом, Майкла номінували на 16-ту церемонію вручення нагород "Молодь у кіно", але в кінцевому підсумку перемогу у тій категорії здобув Меттью Маккерлі з фільму "Північ".
Акторська кар'єра зірки є доволі короткою, оскільки, окрім цієї ролі, він також грав у постановках у середній школі та мав роль в телевізійній адаптації роману Джона Грішема "Розмальований дім" у 2003 році.
Після закінчення школи Гемпфрі відправився на службу в армію США - це сталося у листопаді 2004 року. Його дислокували у Німеччині, і відправили на службу до першого батальйону 36-го піхотного полку елементу першої бронетанкової дивізії. Там Майкл пройшов 18-місячну службу в провінції Анбар, Ірак.
Після повернення до Америки актор остаточно завершив службу - у червні 2008 року. Того ж року він почав навчання в університеті Північної Алабами. У 2011 році знаменитість отримав роль Едді в незалежній стрічці на тему Другої світової війни, і ця роль на даний момент стала його заключною.
Також відомо, що якийсь час селебриті працював охоронцем у транспортній компанії. А у 2020 році розпочав роботу вчителем онлайн.
Нині зірці вже 39 років, і він продовжує вести свої соцмережі. За сторінкою актора в Instagram стежить понад 4 тисячі користувачів. У блозі можна побачити, чим американець живе зараз.
Зокрема, Гемпфрі викладає архівні кадри з військової служби, відпочинку, а також публікує знімки, зроблені під час творчих вечорів. Окрім того, інколи селебріті також публікує фото їжі у блозі чи просто ділиться гарними краєвидами, які, вочевидь, любить фотографувати.
Американський трагікомедійний фільм режисера Роберта Земекіса був знятий за однойменним романом американського письменника Вінстона Грума. Головні ролі у стрічці виконали Том Генкс, Робін Райт, Гері Сініз та інші.
Фільм вийшов на екрани в 1994 році, і став найуспішнішим, як серед глядачів (перше місце за касовими зборами того ж року), так і серед критиків та професійних кінематографістів, здобувши 38 нагород по всьому світу, включаючи шість премій "Оскар".
Що стосується сюжету, то у центрі подій - недоумкуватий Форрест з вигаданого міста Ґрінбоу, штат Алабама. Сюжет розпочинається з дитинства героя і закінчується тим, як він відправляє до школи свого власного сина.
У різні періоди життя Форрест долучається до важливих подій американської історії XX століття, до кінця і сам того не розуміючи.
Спершу роль Форреста Гампа запропонували не Тому Генксу, а Джону Траволті, але той відмовився.
Лавка, на якій Форрест сидить та розповідає свою історію незнайомцям, - реальний об'єкт, а не просто місце зйомок. Її встановили на площі у штаті Джорджія, для зйомок, а після забрали, і наразі на її місці знаходиться копія.
Сцена, де Форрест біжить через всю країну, знімалася понад 10 днів, і там Генкс справді бігав годинами, аби передати відчуття тривалої подорожі та виснаження. Частину, де він з'являється з бородою, знімали вже після того, як Том відростив її для іншої ролі.
Знаменита фраза: "Життя - це коробка цукерок, ніколи не знаєш, що в ній буде", стала однією з найбільш цитованих фраз у кінематографії. Проте її не було в оригінальному сценарії, ці слова з'явилися імпровізовано - їх сказав Генкс під час зйомок.
Сцена, де Форрест Гамп стає національним чемпіоном з пінг-понгу, заснована на реальних подіях. Після успіху стрічки Генкс почав вчитися грати в пінг-понг і став доволі добрим гравцем, адже тренувався годинами.
У фільмі доволі точно зображені важливі історичні моменти, наприклад, як от війна у В'єтнамі чи скандал з Вотерґейтом. Земекіс ретельно працював над тим, аби події виглядали автентично та поєднували в собі не лише історичні відсилки, але й гумор.
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При написанні матеріалу були використані джерела: інформація про Майкла Коннера Гемпфрі з англомовної Вікіпедії, інформація про фільм "Форрест Гамп" з Вікіпедії, видання Entertainment Weekly, The Guardian та The New York Times.