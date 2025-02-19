Прошел службу в армии и устроился учителем. Что стало с актером, который сыграл маленького Форреста Гампа?

Что известно про Майкла Коннера Хэмпфри

Будущая знаменитость родился в маленьком городке в штате Миссисипи. В 8-летнем возрасте он попал на открытый кастинг в Теннеси на роль юного Форреста.

Персонаж должен был иметь светлые глаза и странный нрав, и команда кастинга особенно восхитилась его сильным южным акцентом, поэтому выбрала Хэмпфри на эту роль. Том Хэнкс, готовясь сыграть уже взрослого Гампа, пытался подражать произношению и манерам своего маленького героя.

Майкл Коннер Хэмпфри в фильме "Форрест Гамп" (кадр из фильма)

Вместе с коллегами по ленте "Форрест Гамп", Анной Холл, Хейли Джоэлом Осментом, Майкла номинировали на 16-ю церемонию вручения наград "Молодежь в кино", но в конечном итоге победу в той категории одержал Мэттью МакКерли из фильма "Север".

Актерская карьера звезды довольно короткая, поскольку, кроме этой роли, он также играл в постановках в средней школе и имел роль в телевизионной адаптации романа Джона Гришема "Разрисованный дом" в 2003 году.

После окончания школы Хэмпфри отправился на службу в армию США - это произошло в ноябре 2004 года. Его дислоцировали в Германии, и отправили на службу в первый батальон 36-го пехотного полка элемента первой бронетанковой дивизии. Там Майкл прошел 18-месячную службу в провинции Анбар, Ирак.

Майкл Коннер Хэмпфри проходил службу в армии США (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys)

По возвращении в Америку актер окончательно закончил службу - в июне 2008 года. В том же году он начал обучение в университете Северной Алабамы. В 2011 году знаменитость получил роль Эдди в независимой ленте на тему Второй мировой войны, и эта роль на данный момент стала его заключительной.

Также известно, что какое-то время селебрити работал охранником в транспортной компании. А в 2020 году начал работу учителем онлайн.

Как Майкл Коннер Хэмпфри выглядит сейчас (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys)

Сейчас звезде уже 39 лет, и он продолжает вести свои соцсети. За страницей актера в Instagram следит более 4 тысяч пользователей. В блоге можно увидеть, чем американец живет сейчас.

В частности, Хэмпфри выкладывает архивные кадры с военной службы, отдыха, а также публикует снимки, сделанные во время творческих вечеров. Кроме того, иногда селебрити также публикует фото еды в блоге или просто делится красивыми пейзажами, которые, очевидно, любит фотографировать.

Что публикует в своих соцсетях Майкл Коннер Хэмпфри (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys) Что публикует в своих соцсетях Майкл Коннер Хэмпфри (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys) Что публикует в своих соцсетях Майкл Коннер Хэмпфри (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys) Что публикует в своих соцсетях Майкл Коннер Хэмпфри (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys)

Что известно про фильм "Форрест Гамп"

Американский трагикомедийный фильм режиссера Роберта Земекиса был снят по одноименному роману американского писателя Уинстона Грума. Главные роли в ленте исполнили Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз и другие.

Фильм вышел на экраны в 1994 году, и стал самым успешным, как среди зрителей (первое место по кассовым сборам того же года), так и среди критиков и профессиональных кинематографистов, получив 38 наград по всему миру, включая шесть премий "Оскар".

Майкл Коннер Хэмпфри в фильме "Форрест Гамп" (кадр из фильма)

Майкл Коннер Хэмпфри в фильме "Форрест Гамп" (кадр из фильма)

Что касается сюжета, то в центре событий - слабоумный Форрест из вымышленного города Гринбоу, штат Алабама. Сюжет начинается с детства героя и заканчивается тем, как он отправляет в школу своего собственного сына.

В разные периоды жизни Форрест приобщается к важным событиям американской истории XX века, до конца и сам того не понимая.

Том Хэнкс в роли Форреста Гампа (кадр из фильма)

Несколько интересных фактов о фильме

Сначала роль Форреста Гампа предложили не Тому Хэнксу, а Джону Траволте, но тот отказался.

Скамейка, на которой Форрест сидит и рассказывает свою историю незнакомцам, - реальный объект, а не просто место съемок. Ее установили на площади в штате Джорджия, для съемок, а после забрали, и сейчас на ее месте находится копия.

Сцена, где Форрест бежит через всю страну, снималась более 10 дней, и там Хэнкс действительно бегал часами, чтобы передать ощущение длительного путешествия и истощения. Часть, где он появляется с бородой, снимали уже после того, как Том отрастил ее для другой роли.

Том Хэнкс в роли Форреста Гампа (кадр из фильма)

Знаменитая фраза: "Жизнь - это коробка конфет, никогда не знаешь, что в ней будет", стала одной из самых цитируемых фраз в кинематографии. Однако ее не было в оригинальном сценарии, эти слова появились импровизировано - их сказал Хэнкс во время съемок.

Сцена, где Форрест Гамп становится национальным чемпионом по пинг-понгу, основана на реальных событиях. После успеха ленты Хэнкс начал учиться играть в пинг-понг и стал довольно хорошим игроком, ведь тренировался часами.

В фильме довольно точно изображены важные исторические моменты, например, такие как война во Вьетнаме или скандал с Уотергейтом. Земекис тщательно работал над тем, чтобы события выглядели аутентично и сочетали в себе не только исторические отсылки, но и юмор.