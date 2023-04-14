Проезд станет дешевле? В Киеве может появиться необычный билет на общественный транспорт
1 февраля на сайте Киевского городского совета появилась петиция о введении системы пересадочного билета на общественный транспорт. Такой билет будет действовать 90 минут, в течение которых киевляне могут пользоваться любыми видами транспорта бесплатно.
Примут ли такое нововведение в КГГА - подробнее читайте в материале Styler.
Что такое пересадочный билет
Пересадочный билет - это тот же билет на общественный транспорт, однако он действует в течение определенного времени, а не только во время одной поездки. Суть такой системы заключается в разовой покупке билета и возможности пересаживаться на другие виды общественного транспорта, не покупая новый билет.
Если вы добираетесь на работу по троллейбусу и трамваем, то можете приобрести пересадочный билет и осуществить нужную пересадку без доплаты.
Зачем вводить такой билет
Автор петиции Илья Сигачев отмечает, что "Киевпасстранс" не может предоставлять свои услуги качественно и с оптимальными временными интервалами.
"На некоторых маршрутах интервалы уже достигают вместо 30 мин заявленных - 50 мин. Кроме того, до сих пор существует запрет функционирования общественного наземного транспорта во время воздушной тревоги. Не менее важным фактором является городской трафик и пробки, на которые КП "Киевпасстранс" на прямую не влияет", - пишет автор петиции.
Скриншот: petition.kyivcity.gov.ua
Поэтому он предлагает ввести пересадочный билет на общественный транспорт, который будет действовать в течение 90 минут и будет стоить 8 гривен.
Однако в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что стоимость пересадочного билета следует пересмотреть.
Скриншот: petition.kyivcity.gov.ua
При этом одноразовые билеты, конечно, остаются.
Петиция о введении пересадочного билета набрала необходимое количество голосов и готовится к рассмотрению.
Следует добавить, что в некоторых городах Украины такая система уже действует. Например, во Львове можно пересаживаться в течение 90 минут, а в Чернигове - в течение 30.
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