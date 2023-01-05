За проїзд у кільцевій електричці Києві можна платити карткою: на яких станціях це доступно

Відтепер у кільцевій електричці в Києві можна сплатити за проїзд за допомогою транспортної картки, банківської картки та гаджетів з функцією NFC. Наразі нововведення тестують на кількох станціях.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич у своєму Telеgram-каналі.
"Щоб скористатися транспортною картою, потрібно заздалегідь поповнити електронний гаманець", - пише чиновник. Зробити це можна через термінали на станціях або в застосунку "Київ Цифровий".
Вартість проїзду в Київській кільцевій електричці відрізняється від вартості проїзду в іншому громадському транспорті Києва, і становить 15 грн. Саме тому слід поповнити гаманець заздалегідь, адже скористатися звичайними поїздками не можна.
Для оплати проїзду достатньо прикласти карту до турнікета чи валідатора на станції міської електрички, дочекатись зеленого сигналу і списання коштів, щоб продовжити рух.
Чим можна розплатитися:
За проїзд кільцевою електричкою можна сплатити карткою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Скористатися функцією безконтактної оплати можна на станціях:
Раніше ми розповідали, за якої умови проїзд у Києві може стати безкоштовним.
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