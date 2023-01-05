За проїзд у кільцевій електричці Києві можна платити карткою: на яких станціях це доступно

Як оплатити проїзд карткою

"Щоб скористатися транспортною картою, потрібно заздалегідь поповнити електронний гаманець", - пише чиновник. Зробити це можна через термінали на станціях або в застосунку "Київ Цифровий".

Вартість проїзду в Київській кільцевій електричці відрізняється від вартості проїзду в іншому громадському транспорті Києва, і становить 15 грн. Саме тому слід поповнити гаманець заздалегідь, адже скористатися звичайними поїздками не можна.

Для оплати проїзду достатньо прикласти карту до турнікета чи валідатора на станції міської електрички, дочекатись зеленого сигналу і списання коштів, щоб продовжити рух.

Чим можна розплатитися:

транспортна картка

банківська картка

гаджет з функцією NFC

За проїзд кільцевою електричкою можна сплатити карткою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

На яких станціях діє нововведення

Скористатися функцією безконтактної оплати можна на станціях: