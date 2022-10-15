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За проїзд у громадському транспорті Києва можна сплатити картою

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Субота 15 жовтня 2022 12:15
За проїзд у громадському транспорті Києва можна сплатити картою Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Відсьогодні в Києві починають запроваджувати оплату банківською картою за проїзд у наземному комунальному громадському транспорті.

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Як сплачувати банківською карткою?

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс також дозволяє користуватися і застосунком "Київ Цифровий", і карткою киянина.

Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

За проїзд у громадському транспорті Києва можна сплатити картою

Так виглядають валідатори для оплати (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Скільки коштуватиме такий проїзд?

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Якщо у вас є право на безплатний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

На яких маршрутах вже можна користуватися сервісом?

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Ми також показували фото нової алеї в столичному ботсаду на честь Дня захисників і захисниць України.

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Київ КМДА оплата проїзду