Проезд в электричках бесплатно или со скидкой: кто имеет право на льготы

В Украине есть несколько категорий, которые имеют право на льготы для проезда в пригородных поездах. У большинства таких пассажиров есть право на бесплатный проезд в электричках, а некоторым придется заплатить 50% от стоимости билета.

Кто имеет право на бесплатный проезд в пригородных электричках, рассказали на сайте Укрзализныци.

1. Инвалиды Великой Отечественной войны I, II, III групп и лица, которые к ним приравнены - бесплатный проезд в электричках независимо от места проживания

2. Сопровождающий инвалида ВОВ I группы или лица, приравненного к инвалиду (не более 1 человека) - бесплатный проезд на пригородном сообщении независимо от места проживания (только при сопровождении)

3. Участники Великой отечественной, боевых операций по защите бывшего СССР из числа военнослужащих, которые проходили службу в военных частях, штабах и организациях, которые входили в состав действующей армии, бывшие партизаны, бывшие участники антифашистского Руху Опору - бесплатный проезд на пригородном сообщении независимо от места проживания.

4. Лица с инвалидностью вследствие войны I, II, III групп и лица, приравненные по льготам к ним - бесплатный проезд в электричках независимо от места проживания.

5. Сопровождающие лиц с инвалидностью вследствие войны I группы (не более 1 человека) и сопровождающие участников боевых действий в период Второй мировой войны в возрасте 85 лет и больше, которым установлено I группу инвалидности - бесплатный проезд в электричках независимо от места проживания (только при сопровождении)

6. Участники боевых действий (пострадавшие участники Революции Достоинства, УБД, участники АТО) - бесплатный проезд на пригородном сообщении независимо от места проживания.

7. Родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы - бесплатно в электричках независимо от места проживания

8. Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью - бесплатный проезд на пригородных поездах независимо от места проживания.

9. Лица, которые сопровождают людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более 1 сопровождающего) - 50% скидки на стоимость проезда в период с 1 октября по 15 мая, без ограничения количества поездок.

10. Лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учений с использованием ядерного оружия категории 1, участники ликвидации аварии на ЧАЭС категории 2 - бесплатный проезд на пригородных направлениях независимо от места проживания.

11. Несовершеннолетние дети, которые относятся к потерпевшим от Чернобыльской катастрофы и которым одновременно установлено причинную связь инвалидности с аварией на ЧАЭС - бесплатный проезд в электричках независимо от места проживания

Кто имеет право ездить в электричках бесплатно (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

12. Дети в возрасте от 6 до 14 лет - 25% скидки от стоимости проезда

13. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются или учатся в учебно-воспитательных, учебных заведениях или интернатах - бесплатный проезд в электричках независимо от места проживания.

14. Дети из многодетных семей - бесплатный проезд в пригородных поездах независимо от расстояния и места проживания.

15. Пенсионеры по возрасту - бесплатный проезд в пригородных поездах независимо от места проживания.

16. Ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой милиции, ветераны Государственной пожарной охраны, ветераны Государственной криминально-исполнительной службы, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины - бесплатный проезд ж/д транспортом пригородного сообщения независимо от места проживания.

17. Студенты заведений высшего образования I-IV уровней аккредитации и ученики профессионально-технических учебных заведений независимо от форм собственности - 50% скидки от стоимости проезда.

Стоит отметить, что для получения льготы необходимо предъявить документ, который подтверждает статус и право воспользоваться бесплатным проездом или скидкой на оплату билета. Полный перечень документов можно посмотреть на сайте перевозчика.