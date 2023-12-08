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Проїхав понад 200 кілометрів: українські патрульні в авто знайшли "мандрівника (відео)

Поліцейські виявили під капотом водія кошеня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські поліцейські виявили неочікувану знахідку, коли затримували водія, як свідка. Зокрема, під час розмови з-під капота авто було чутне нявкання, що призвело до виявлення кошеня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національної поліції України.

Деталі інциденту

Відкривши капот, патрульні виявили там кота-"мандрівника". Курйозний випадок стався в ніч з 6 на 7 грудня. 

Водій розповів поліцейським, що їхав із Закарпаття, а зупинку робив лише в місті Стрий. Ймовірно, що котик подорожував під капотом автомобіля понад 200 кілометрів.

"Найулюбленіші місця котів: під авто, під капотом, під арками коліс, у вихлопній трубі. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше", - йдеться у повідомленні.

Чому коти ховаються під капотом

Додамо, що простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна.

Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, щоб поспати та погрітись.

Тому перевіряйте авто щоразу, як сідаєте за кермо. Металева решітка може захистити від небажаного проникнення під капот і не зашкодити вашому авто.

Постукайте по капоту або натисніть на гудок. Після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати м'явкати.

Раніше ми повідомляли, чому кіт ходить за вами "хвостом" і не спускає очей.

Також ми писали, що копи врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто.

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