Проїхав понад 200 кілометрів: українські патрульні в авто знайшли "мандрівника (відео)
Українські поліцейські виявили неочікувану знахідку, коли затримували водія, як свідка. Зокрема, під час розмови з-під капота авто було чутне нявкання, що призвело до виявлення кошеня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національної поліції України.
Деталі інциденту
Відкривши капот, патрульні виявили там кота-"мандрівника". Курйозний випадок стався в ніч з 6 на 7 грудня.
Водій розповів поліцейським, що їхав із Закарпаття, а зупинку робив лише в місті Стрий. Ймовірно, що котик подорожував під капотом автомобіля понад 200 кілометрів.
"Найулюбленіші місця котів: під авто, під капотом, під арками коліс, у вихлопній трубі. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше", - йдеться у повідомленні.
Чому коти ховаються під капотом
Додамо, що простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна.
Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, щоб поспати та погрітись.
Тому перевіряйте авто щоразу, як сідаєте за кермо. Металева решітка може захистити від небажаного проникнення під капот і не зашкодити вашому авто.
Постукайте по капоту або натисніть на гудок. Після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати м'явкати.
Раніше ми повідомляли, чому кіт ходить за вами "хвостом" і не спускає очей.
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