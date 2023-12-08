Проехал более 200 километров: украинские патрульные в авто нашли "путешественника" (видео)
Украинские полицейские обнаружили неожиданную находку, когда задерживали водителя, как свидетеля. В частности, во время разговора из-под капота авто было слышно мяуканье, что привело к обнаружению котенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
Детали инцидента
Открыв капот, патрульные обнаружили там кота-"путешественника". Курьезный случай произошел в ночь с 6 на 7 декабря.
Водитель рассказал полицейским, что ехал из Закарпатья, а остановку делал только в городе Стрый. Вероятно, котик путешествовал под капотом автомобиля более 200 километров.
"Самые любимые места кошек: под авто, под капотом, под арками колес, в выхлопной трубе. Учтите, что пугливые котики могут спрятаться еще глубже", - говорится в сообщении.
Почему коты прячутся под капотом
Добавим, что пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине достаточно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя.
Когда автомобиль только припарковался, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, чтобы поспать и погреться.
Поэтому проверяйте авто каждый раз, как садитесь за руль. Металлическая решетка может защитить от нежелательного проникновения под капот и не повредить вашему авто.
Постучите по капоту или нажмите на гудок. После того, как вы постучали, подождите. Кот может начать мяукать.
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