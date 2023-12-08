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Проехал более 200 километров: украинские патрульные в авто нашли "путешественника" (видео)

Пятница 08 декабря 2023 16:18
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Проехал более 200 километров: украинские патрульные в авто нашли "путешественника" (видео) Полицейские обнаружили под капотом водителя котенка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские полицейские обнаружили неожиданную находку, когда задерживали водителя, как свидетеля. В частности, во время разговора из-под капота авто было слышно мяуканье, что привело к обнаружению котенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Детали инцидента

Открыв капот, патрульные обнаружили там кота-"путешественника". Курьезный случай произошел в ночь с 6 на 7 декабря.

Водитель рассказал полицейским, что ехал из Закарпатья, а остановку делал только в городе Стрый. Вероятно, котик путешествовал под капотом автомобиля более 200 километров.

"Самые любимые места кошек: под авто, под капотом, под арками колес, в выхлопной трубе. Учтите, что пугливые котики могут спрятаться еще глубже", - говорится в сообщении.

Почему коты прячутся под капотом

Добавим, что пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине достаточно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя.

Когда автомобиль только припарковался, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, чтобы поспать и погреться.

Поэтому проверяйте авто каждый раз, как садитесь за руль. Металлическая решетка может защитить от нежелательного проникновения под капот и не повредить вашему авто.

Постучите по капоту или нажмите на гудок. После того, как вы постучали, подождите. Кот может начать мяукать.

Раньше мы сообщали, почему кот ходит за вами "хвостом" и не спускает глаз.

Также мы писали, что копы спасли котят, которые "поселились" в днище авто.

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