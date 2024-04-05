Проїхала 3 тисячі кілометрів: українка повернулась із Британії, щоб вилікувати зуб у Дніпрі

Чому жінка не змогла полікувати зуби у Великій Британії

За словами Наталії, вона не змогла отримати доступ до стоматологічної допомоги Національної служби охорони здоров’я Великої Британії або оплатити приватне лікування.

Українка була шокована, коли їй сказали, що термінове лікування кореневих каналів коштуватиме 800 фунтів стерлінгів у Вілтширі, де вона живе.

Вона додала, що Дніпро не є безпечним містом, адже його теж обстрілюють російську окупанти. Однак, біль був дуже сильним, що вона вирішила їхати додому

Тому вона разом із трирічною донькою вилетіла з Брістоля до Польщі за квитком бюджетного авіаперевізника туди й назад за 30 фунтів. Потім вона сіла на автобус із Познані до Львова, на що витратила 30 фунтів в один бік. А далі в 7 фунтів обійшлася 13-годинна поїздка поїздом до Дніпра.

У скільки українці обійшлась дорога з Великої Британії (фото: dailymail)

Всю поїздку зубний біль не покидав жінку, тому вона приймала парацетамол та ібупрофен. Однак, ліки не допомагали.

У скільки обійшлось лікування зубів

В результаті українка заплатила близько 150 фунтів стерлінгів за лікування кореневих каналів і встановлення імпланта у свого стоматолога в Дніпрі.

Катерина Лагун.

Наталя витратила 254 фунти стерлінгів включно з дорогою, заощадивши 556 фунтів стерлінгів на вартості приватного лікування, якби вона залишилася у Великій Британії.

"Якщо в мене виникне нова проблема із зубом, я полечу в Україну, щоб знову його вилікувати", - додала Наталія.

Наталя Нехреба з донькою (фото: dailymail)