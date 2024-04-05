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Проехала 3 тысячи километров: украинка вернулась из Британии, чтобы вылечить зуб в Днепре

Украинка приехала из Британии, чтобы вылечить зуб в Днепре (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны в Украине 36-летняя женщина Наталья Нехреба вместе с дочерью оказалась в Великобритании. Чтобы вылечить острую зубную боль, она была вынуждена преодолеть почти 3 тыс. км, чтобы сделать это именно в родном Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily mail.

Почему женщина не смогла полечить зубы в Великобритании

По словам Натальи, она не смогла получить доступ к стоматологической помощи Национальной службы здравоохранения Великобритании или оплатить личное лечение.

Украинка была шокирована, когда ей сказали, что срочное лечение корневых каналов обойдется в 800 фунтов стерлингов в Уилтшире, где она живет.

Она добавила, что Днепр не является безопасным городом, ведь его тоже обстреливают российские оккупанты. Однако боль была очень сильной, что она решила ехать домой.

Поэтому она вместе с трехлетней дочерью вылетела из Бристоля в Польшу по билету бюджетного авиаперевозчика туда и обратно за 30 фунтов. Затем она села на автобус из Познани во Львов, на что потратила 30 фунтов в одну сторону. А дальше в 7 фунтов обошлась 13-часовая поездка поездом в Днепр.

Во сколько украинке обошлась дорога из Великобритании (фото: dailymail)

Всю поездку зубная боль не покидала женщину, поэтому она принимала парацетамол и ибупрофен. Однако лекарства не помогали.

Во сколько обошлось лечение зубов

В результате украинка заплатила около 150 фунтов стерлингов за лечение корневых каналов и установку импланта у своего стоматолога в Днепре.

Екатерина Лагун.

Наталья потратила 254 фунта стерлингов, включая дорогу, сэкономив 556 фунтов стерлингов на стоимости частного лечения, если бы она осталась в Великобритании.

"Если у меня возникнет новая проблема с зубом, я полечу в Украину, чтобы снова его вылечить", - добавила Наталья.

Наталья Нехреба с дочерью (фото: dailymail)

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