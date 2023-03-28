"Було дуже боляче": британець приїхав в Україну лікувати зуби і поділився враженнями

Мешканець Великобританії Річард Гов приїхав до Києва, щоб вилікувати абсцес, який утворився на його зубах місяць тому. Спочатку він шукав місцевого спеціаліста, проте чоловіка непокоїв один вагомий фактор - ціна.

Чому британець приїхав до українського стоматолога

58-річний Річард Гов з міста Елі в Кембриджширі приїхав до Києва спеціально для того, щоб вилікувати абсцес на зубах.

Чоловік розповідає, що спочатку шукав лікаря на місці, проте в приймальні йому повідомили, що приватний огляд обійдеться в кругленьку суму. Тому Річард вирішив їхати до України, де жив довгий час до війни.

"Мені було дуже боляче, але мені прямо сказали, що немає жодних шансів потрапити на прийом. Отже, я отримав допомогу в Україні одразу за невелику частку вартості. Це просто показує, який безлад у стоматологічній допомозі зараз у Британії", - розповідає чоловік.

Річард Гов приїхав до Києва з Лондона, щоб вилікувати зуб (фото: dailymail.co.uk)

Він зазначив, що витрати на дорогу та лікування в Україні склали вполовину менше, ніж послуга коштувала б у Британії. За видалення абсцесу та супутні процедури вдома Річард заплатив би 950 фунтів стерлінгів, що дорівнює понад 40 000 гривням! В Україні іноземець віддав приблизно 10 000 гривень.

До початку повномасштабної війни Річард із дружиною-українкою проживали в Києві 12 років. Під час перебування в Україні він сам володів стоматологічною клінікою, тому знав, куди йти.

28 лютого він вилетів до Польщі та сів на 13-годинний потяг через кордон до Києва. Протягом тижня проблеми Річарда вже не було. Йому також зробили додаткову роботу, включаючи три кореневих канали та пломбу за 220 фунтів стерлінгів.

За час своєї поїздки чоловік побачив, якою є столиця під час війни.

До цього британець 12 років прожив в Україні (фото: dailymail.co.uk)

"У Києві стало набагато тихіше, ніж раніше, а на вулицях стояли протитанкові загони, готові миттєво зрушити з місця. Повітряні сирени вмикали два-три рази на день, але місцеві жителі вже звикли до цього, тому вони були досить спокійні", - описує побачене Річард.