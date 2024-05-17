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"Проявляють українську позицію". Маріупольці в оригінальний спосіб чинять опір окупації (відео)

Маріуполь, П'ятниця 17 травня 2024 12:15
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"Проявляють українську позицію". Маріупольці в оригінальний спосіб чинять опір окупації (відео) Маріупольці чинять опір окупантам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Жителі Маріуполя придумали новий спосіб проявити свою українську позицію й чинити опір окупації - у людних місцях вони залишають українські книги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Як маріупольці чинять опір окупації

"В окупованому місті маріупольці намагаються показати свою проукраїнську позицію. Так, жителі залишають україномовні книжки у публічних місцях. Це своєрідний символ спротиву загарбникам", - кажуть у міськраді.

Вони додають, що з початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки, вивозили й спалювали українські книги. За попередніми оцінками загарбники знищили у Маріуполі 180 тис. книжок та 4 бібліотеки.

До свого посту міськрада прикріпила відео на якому видно, як якийсь чоловік розповідає жінці, що один хлопець залишив свій підручник з української мови. Натомість вони припускають, що навряд це сталося випадково.

Додамо, що Росія раніше викинула з бібліотек навіть книги українських класиків. Зокрема до ряду "екстремістської" літератури зарахували і Лесю Українку. Натомість РФ масово завозить в Маріуполь свої пропагандистські книги.

&quot;Проявляють українську позицію&quot;. Маріупольці в оригінальний спосіб чинять опір окупації (відео)Книга Лесі Українки серед "екстремістських" українських книг, які викинули росіяни з бібліотек (фото: Telegram/Маріупольська міська рада)

Нагадаємо, що до російської окупації у Маріуполі проживало 530 тисяч людей. За останніми даними у місті залишилось близько 80-90 тисяч жителів, більшість - це люди похилого віку.

Окупанти звозять до Маріуполя мігрантів з депресивних районів РФ, щоб збільшить кількість населення у місті. Часто їх заселяють у житло вбитих під час бойових дій маріупольців, або ж тих, хто виїхав.

Зазначимо також, що місцеві періодично чинять опір окупантам - так під час псевдовиборів президента на окупованих територіях, багато маріупольців демонстративно на відео викидали агітаційні газети у смітник.

Раніше ми писали про те, що у Маріуполі утворилася в міському парку річка з нечистот.

Читайте також про те, що окупанти у Маріуполі хочуть знести цілий квартал.

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