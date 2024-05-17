"Проявляют украинскую позицию". Мариупольцы оригинальным способом оказывают сопротивление оккупации

Жители Мариуполя придумали новый способ проявить свою украинскую позицию и сопротивляться оккупации - в людных местах они оставляют украинские книги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram .

Как мариупольцы сопротивляются оккупации

"В оккупированном городе мариупольцы пытаются показать свою проукраинскую позицию. Так, жители оставляют украиноязычные книги в публичных местах. Это своеобразный символ сопротивления захватчикам", - говорят в горсовете.

Они добавляют, что с начала оккупации россияне захватили библиотеки, вывозили и сжигали украинские книги. По предварительным оценкам, оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тыс. книг и 4 библиотеки.

К своему посту горсовет прикрепил видео, на котором видно, как какой-то мужчина рассказывает женщине, что один парень оставил свой учебник по украинскому языку. Они предполагают, что вряд ли это произошло случайно.

Добавим, что Россия ранее выбросила из библиотек даже книги украинских классиков. В частности, к ряду "экстремистской" литературы отнесли и Лесю Украинку. В то же время РФ же массово завозит в Мариуполь свои пропагандистские книги.

Книга Леси Украинки среди "экстремистских" украинских книг, выброшенных россиянами из библиотек (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Напомним, что до российской оккупации в Мариуполе проживало 530 тысяч человек. По последним данным в городе осталось около 80-90 тысяч жителей, большинство из них - это пожилые люди.

Оккупанты свозят в Мариуполь мигрантов из депрессивных районов РФ, чтобы увеличить количество населения в городе. Часто их заселяют в жилье убитых во время боевых действий мариупольцев, или те, кто выехал.

Отметим также, что местные периодически сопротивляются оккупантам - так во время псевдовыборов президента на оккупированных территориях, многие мариупольцы демонстративно на видео выбрасывали агитационные газеты в мусорку.