Проявите мягкость и не отступайте: знаки Зодиака, которых в декабре ждет удача

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в конце уходящего года – они встретят свою судьбу, смогут возобновить давно утраченные связи, обретут финансовую независимость, а также смогут существенно поправить свои дела. Декабрь – месяц, когда нужно подвести итоги, рассчитаться с долгами, попросить прощения за нанесенные обиды. Звезды рекомендуют проявить мягкость и гибкость в первой декаде месяца, а во второй – проявить настойчивость, но при этом оставаться открытым и дружелюбным.

Стрелец

Представителям этого знака астрологи рекомендуют ценить тех, кто находится рядом. В декабре дружба будет очень важна, и под влиянием планет круг друзей расширится – возможна встреча с необычными людьми с интересными судьбами.

А также последний месяц года подарит встречу с человеком, с которым Стрельцы не виделись много лет и это воссоединение принесет огромную радость.

Скорпион

Скорпионам в декабре стоит выйти за рамки собственных представлений о жизни. К представителям этого знака придет осознание, что они могут получить больше того, что имеют на данный момент, а именно – славы, любви и денег, а также друзей. В декабре у Скорпионов проснутся силы, появится много идей о том, как реализовать все задуманное.

Гороскоп на декабрь 2019 года (Коллаж РБК-Украина)

Львы

В декабре у Львов начнут осуществляться желания и мечты. Астрологи рекомендуют сформулировать и записать на листочке все, что они хотят достигнуть и не использовать частичку "не". Затем стоит представить, что все эти желания сбылись, а потом отпустить их с радостью. Волшебство начинается.

Тельцы

Астрологи советуют Тельцам жить в настоящем, но при этом задумываться о будущем, по принципу "дают-бери". Звезды рекомендуют сделать эту фразу в декабре своим девизом.

Тельцам в последний месяц уходящего года всего будет отсыпано сполна: материальные блага, знакомства с замечательными людьми, теплые встречи со старыми друзьями. Все подарки стоит принимать с чувством благодарности.