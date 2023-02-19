Проявите осторожность в последнюю неделю зимы: гороскоп для всех знаков Зодиака с 20 по 26 февраля

Гороскоп на последнюю неделю февраля говорит о том, что возможны различные напряженные моменты в жизни многих представителей зодиакального созвездия. Некоторым стоит проявить осторожность, чтобы не попасть в сложную и запутанную ситуацию.

Что ждет каждый знак Зодиака в период с 20 по 26 февраля, рассказали в SlovoFraza.

Овен

Проблемы имеют свойство появляться в самые ответственные моменты вашей жизни. Опасайтесь в ближайшую неделю бездействия, уныния и неуверенности. Желания работать убавится, но выполнять свои задачи будет жизненно необходимо.

Овнов начнут волновать вопросы, которые до некоторого времени не имели никакой важности. А это значит, что пора сменить цели или приоритеты в жизни.

Телец

Понедельник будет сложным и резкое ослабление Венеры приведет к упадку сил. Но не стоит расстраиваться или брать выходной не по плану - постарайтесь включить оптимизм и не беритесь за самые сложные дела.

Осторожность в ближайшие дни станет для Тельцов очень важной частью. Постарайтесь не переутомляться, будьте добрее к окружающим и не стесняйтесь попросить о помощи, если вам это нужно.

Близнецы

В ближайшие дни вы можете стать свидетелями не самой приятной ситуации. Если она не будет касаться Близнецов напрямую, то не нужно вступать в обсуждения и тратить свое драгоценное время в целом. Стоит быть чуточку эгоистичнее на этой неделе и беречь свое драгоценное время.

В конце недели вы сможете нащупать твердую почву под ногами. Но будьте особенно бдительны и не рискуйте в финансовой или любовной сфере. Последствия могут быть катастрофическими.

Рак

Научитесь блокировать негатив людей, которые вас не любят. Уже с понедельника могут активизироваться ваши недоброжелатели. Венера будет слаба, а это значит, что сил для противостояния будет немного. Могут быть различные хитрости - будьте осторожны.

Недостатки Раков могут проявиться в самый неподходящий момент и нужно придумать, как их перевернуть в достоинства. Неделя станет непростой, но очень важной.

Лев

Чтобы привлечь счастье в свою жизнь, Львам стоит отказаться от привычек заглядывать во вчерашний день. Перестаньте думать о прошлом и настройтесь на позитивное будущее. У вас есть все шансы открыть новые грани в любви и дружбе.

Не стоит принимать домашние, семейные или рабочие обязанности как тяжелое бремя - найдите в них что-то полезное и прекрасное. Это позволит привлечь удачу и стать продуктивнее.

Дева

С 20 по 26 февраля вам категорически запрещено допускать переутомление и переработку. Неделя не обещает в вашей жизни быть особенно тяжелой, ну спутать вам карты сможет. В сложные моменты избегайте самокритики.

Опирайтесь на логику и факты, а не на эмоции или неприятные воспоминания. Научитесь жить текущим моментом, иначе вас ждет большое разочарование.

Весы

В ближайшие дни физическая активность вам станет в тягость. Можно немного ограничить занятия спортом и использовать умеренные нагрузки, прогулки, плавание. Сейчас вам понадобится прокачать интеллектуальные навыки.

В качестве отдыха и смены обстановки можно использовать шопинг, но старайтесь не сорить деньгами. Покупайте лишь то, что вам действительно необходимо. На этой неделе вам нужно максимально собраться и быть предельно внимательными к тому, что происходит вокруг.

Скорпион

В последнюю неделю зимы на вас может накатить уныние и грусть. Астрологи рекомендуют в такие дни больше улыбаться, чтобы привлечь удачу, счастье и хорошее настроение. На этой неделе особенно актуальной темой станет партнерство.

Возможно Скорпионам придется работать в новой команде или просить о помощи уже действующий коллектив. Помните, что идти с кем-то по жизни вместе - намного веселее.

Стрелец

Венера начнет мешать вам действовать в привычном ключе и отработанных схемах. Эта планета активизирует неприятных людей, но не стоит сильно за это переживать. Все сплетники, завистники и враги получат по заслугам.

На этой неделе не стоит строить планы, в том числе - обдумывать варианты мести. Это может испортить карму и спровоцировать новый шквал неприятностей. Придерживайтесь проверенных методов и не делайте шаги в неизвестность.

Козерог

В ближайшие дни не стоит применять излюбленную тактику и идти напролом. Попытки взять силой то, что вам нужно, приведет к сложностям в жизни и появлению новых врагов. Постарайтесь на этой неделе не ругаться, не враждовать и не выяснять отношения.

Строго придерживайтесь этого правила, иначе все конфликтные ситуации будут витать до весны в воздухе. Говорите людям только приятные слова, а если их нет - промолчите.

Водолей

У вас есть шансы на этой неделе найти путь к удаче и счастью. Но не торопитесь по нему сразу двигаться - сейчас важно закончить начатые ранее дела. Умерьте амбиции и понаблюдайте за ситуацией.

Вас ждут внеплановые изменения во многих сферах в жизни, и некоторые из них станут очень приятными. Если что-то пойдет не так - помните, что в мире все между собой взаимосвязано. Будьте мудрее и спокойнее, не торопитесь с решениями.

Рыбы

Венера сильно повлияет на жизнь Рыб в последнюю неделю зимы. Постарайтесь окружить себя людьми, которые помогут получить удовольствие от мелких радостей. Именно на таких вещах будет построено счастье в ближайшую неделю.

Замечайте что-то хорошее вокруг себя и старайтесь настраиваться на позитив. Иначе вам грозит период разочарований, уныния и серости.