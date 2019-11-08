Проводников Укрзализныци снова опозорили в сети: что произошло

Укрзализныця снова опозорилась своим сервисом в поездах. На этот раз пассажирка поезда Рахов-Киев-Рахов пожаловалась на проводника, который забрасывал уголь пластиковыми пакетами и переписывал от руки данные электронных билетов, так как валидатор всего один на четыре вагона. Инцидент произошел в составе №357/358, о чем и сообщила автор поста на Facebook Ольга Омелянчук.

"Только что проводник поезда 357/358 (Рахов-Киев-Рахов) попросил отдать ему пакеты от белья. "Нечем уголь забрасывать", - сказал он. А за 5 минут до этого переписывал на бумажку наши электронные билеты, "потому что на четыре вагона только один валидатор". Евгений Кравцов, скажите, пожалуйста, когда валидаторов будет достаточно? О пакетах и ​​уголь вообще молчу", - написала Ольга Омелянчук.

Скриншот поста (facebook.com/olga.omelyanchuk.90)

Пользователи сети отреагировали на новый скандал в комментариях к посту. Многие написали, что валидаторі отсутствуют не только в єтом поезде, но и во многих других.

Цей поїзд ніколи не зміниться, добре, що хоч пускають по квитку в телефоні, мене якось не хотіли пустити, вимагаючи щоб роздрукував в касі.

Ковры хоть не убрали из вагонов?

Валідатори - їх приблизно 50% в ремонті постійно.

То не тільки в тому поїзді біда з валідаторами. Навіть в тих, де вони є, вони не працюють. Мене часто запускають в вагон звіряючи зі списком, роздрукованим на А4, бо то валідатора нема, то він "гавкнув"

Скриншот комментариев (facebook.com/olga.omelyanchuk.90)