Провідників Укрзалізниці знову зганьбили в мережі: що сталося

Укрзалізниця знову осоромилася своїм сервісом в поїздах. На цей раз пасажирка потяга Рахів-Київ-Рахів поскаржилася на провідника, який закидав вугілля пластиковими пакетами і переписував від руки дані електронних квитків, адже валідатор всього один на чотири вагони. Інцидент стався в складі №357/358, про що і повідомила автор поста на Facebook Ольга Омелянчук.

"Тільки що провідник поїзда 357/358 (Рахів-Київ-Рахів) попросив віддати йому пакети від білизни. "Нічим вугілля закидати", - сказав він. А за 5 хвилин до цього переписував на папірець наші електронні квитки, "Тому що на чотири вагони тільки один валідатор". Євген Кравцов, скажіть, будь ласка, коли валідаторів буде достатньо? Про пакети та вугілля взагалі мовчу", - написала Ольга Омелянчук.

Скріншот поста (facebook.com/olga.omelyanchuk.90)

Користувачі мережі відреагували на новий скандал в коментарях до посту. Багато написали, що валидаторі відсутні не тільки в цьому поїзді, але і в багатьох інших.

Цей поїзд ніколи не зміниться, добре, що хоч пускають по квітку в телефоні, мені якось не хотіли пустити, вимагаючи щоб роздрукував в касі.

Килими хоч не прибрали з вагонів?

Валідатори - їх приблизно 50% в ремонті постійно.

не тільки в тому поїзді біда з валідаторами. Навіть у тих, де вони є, вони не працюють. Мене часто запускають у вагон звіряючи зі списком, роздрукованим на А4, бо то валідатора нема, то він "гавкнувши"

Скріншот коментарів (facebook.com/olga.omelyanchuk.90)