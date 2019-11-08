Провідників Укрзалізниці знову зганьбили в мережі: що сталося

Укрзалізниця зганьбилася через провідника, якому нема чим розтоплювати вугілля
Укрзалізниця знову осоромилася своїм сервісом в поїздах. На цей раз пасажирка потяга Рахів-Київ-Рахів поскаржилася на провідника, який закидав вугілля пластиковими пакетами і переписував від руки дані електронних квитків, адже валідатор всього один на чотири вагони. Інцидент стався в складі №357/358, про що і повідомила автор поста на Facebook Ольга Омелянчук.
"Тільки що провідник поїзда 357/358 (Рахів-Київ-Рахів) попросив віддати йому пакети від білизни. "Нічим вугілля закидати", - сказав він. А за 5 хвилин до цього переписував на папірець наші електронні квитки, "Тому що на чотири вагони тільки один валідатор". Євген Кравцов, скажіть, будь ласка, коли валідаторів буде достатньо? Про пакети та вугілля взагалі мовчу", - написала Ольга Омелянчук.
Користувачі мережі відреагували на новий скандал в коментарях до посту. Багато написали, що валидаторі відсутні не тільки в цьому поїзді, але і в багатьох інших.