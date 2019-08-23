Проводник в сговоре: Укрзализныця оскандалилась из-за наглых грабителей

Укрзализныця попала в очередной скандал после случая воровства в одесском поезде, при этом проводник оказался в сговоре со злоумышленниками. Про инцидент рассказала Дария Савченко, которую пытались ограбить глубокой ночью в своем же купе. Как написала девушка на своей странице в Facebook, УЗ уже пообещала отреагировать на происшествие.

Пассажирка ехала в поезде "Одесса" 23М в 4-м вагоне. Вместе с ней в купе был еще один попутчик, который спал. Под утро она проснулась от шума и заметила, что появились еще два неизвестных, которые пытались стащить ее рюкзак, в котором находились телефоны, деньги, кошелек и документы.

"Сквозь сон и стукот колес поезда, слышу как происходит какое-то движение возле меня. Открываю глаза, честно, я сначала подумала что это продолжение сна. Вижу, парит рюкзак надо мной. Я испугалась, подскакиваю, а тут мужские руки восточной национальности тянут его к себе. Нас в купе все время было двое, а тут еще двое в кепках появилось", - рассказала Савченко.

Она смогла вырвать свой рюкзак и вытолкнуть воров из купе, и в корридоре заметила еще двух подельников "такой же восточной внешности". Злоумышленники скрылись в соседнем вагоне. Девушка вместе с сумкой отправилась к проводнику, чтобы вызвал дежурного по поезду, но "оказывается такой опции в Укрзализныце уже нет". Также она попросила сотрудника УЗ предупредить всех проводников в составе.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Пошла второй раз к проводнику за чаем, а мы уже куда-то подъезжали. Его в своем купе не было. Выглядываю в тамбур, стоит мой проводник и общается с этими ребятами. Мило", - написала девушка.

Кроме того сообщается, что там же в поезде другая пассажирка - 70-летняя пенсионерка - рассказала, что ее злоумышленники прикрывали одеялом, пока обворовывали спящего попутчика рядом с ней.

"Вот что делать в такой ситуации, когда полиции в поезде нет, а проводник в сговоре, так как без билета пустил 4 шкафов в поезд?!" - говорится в публикации.

Савченко проинформировала по поводу инцидента УЗ и полицию.

"Написала Укрзализныця куда звонить и что делать. Позвонила на горячую, оставила заявление. Еще с вагона нужно звонить было в 102. Но куда звонить, если связь 1 палка и та через раз. Проездные документы на руках, данные проводника передала, заявление оставила. Сказали, что мне скажут решение и будут еще связываться", - рассказала она.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пользователи сети возмущаются из-за ситуации и в комментариях к публикации отмечают, что нужно было обязательно звонить в полицию "по горячим следам", чтобы преступников оперативно задержали прямо на следующей станции.

Даша... вот даже слов нет. По приезду на вокзале нужно в линейную полицию пойти и написать заявление! Там работали всегда нормальные люди.

Звонить на 102, сообщить о ситуации, пусть их встретят на следующей станции.

Нет слов, и все так печально, от понимания того что ты не защищен и не можешь обратится к проводнику, так как он в сговоре...

.

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в поезде Рахов - Киев пассажир пожаловался на сломанный кондиционер, из-за чего температура воздуха в вагоне достигала +34 градусов. Тем временем стоимость "люксового" билета составляла 1600 гривен.

Также мы писали о том, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - в вагоне фирменного поезда "Оберег" Харьков-Киев были замечены тараканы, а пассажирам дали влажную постель.

Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком.