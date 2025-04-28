Проводи, 28 квітня: що категорично заборонено робити, народні прикмети

28 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Кирила Туровського та відзначають Проводи - день поминання померлих. До кінця року залишається 247 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 28 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

28 квітня святкується день пам'яти святителя Кирила, епіскопа Туровського. Він походив із заможної родини й народився в Турові в першій половині XII століття. Ще змалку він мав потяг до духовного життя й науки, зневажав земні блага та славу.

У юності прийняв чернечий постриг у монастирі святих Бориса і Гліба поблизу Турова, де вів суворе аскетичне життя. Своїм прикладом він навчав інших монахів послуху й любові до ігумена, як до Божого слуги. Згодом Кирило обрав стовпництво - особливу форму чернечого подвигу, присвячену молитві та посту, де створив чимало духовних творів. Його благочестя й ученість привернули увагу князя Турівського, і на його прохання Кирила було висвячено на єпископа.

Як Турівський єпископ, він писав проповіді, послання до монахів і молитви, які залишили помітний слід у церковній літературі. Помер Кирило 28 квітня 1183 року, а в народі його шанували як "руського Златоуста" за мудрість і красномовство.

Неділя, понеділок і вівторок другого тижня після Великодня - це три дні, які вважаються поминальними. Кожен може сам обрати зручний день, щоб відвідати кладовище та вшанувати пам’ять померлих родичів. У 2025 році ці дні припадають на 27, 28 і 29 квітня.

Перед Проводами люди наводять лад на могилах близьких: прибирають сміття, змітають торішнє листя, оновлюють квіти та вінки. Це вияв шани, турботи й пам’яті про покійних.

У деяких селах та містечках збереглася традиція влаштовувати поминальні трапези прямо біля могил, приносячи паски, крашанки, ковбасу, солодощі, а подекуди й алкоголь. Однак церква не підтримує таку звичку, наголошуючи, що кладовище - це місце тиші та молитви, а не застіль.

На Проводи заведено відвідувати могили близьких (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 28 квітня

У поминальні дні не заведено займатися важкою фізичною працею, особливо тією, що стосується землі - не копають, не садять і не сіють. Вважається, що такі дії можуть непокоїти душі померлих, які можуть образитися й навіть помститися.

Заборонено встановлювати паркан чи огорожу, оскільки це потребує забивання дощок у землю, що теж сприймається як зневага до покійних, а ще вірили, що через це можуть зіпсуватись погода й урожай.

Не варто братися за шиття - побутує повір’я, що таким чином можна "зашити" очі душам померлих. Також під забороною - рубати деревину, бо в народі казали, що цим "відрубаєш" руки або ноги покійникам. Небажано й білити, адже вважалося, що так "вибілюються очі" померлих.

Крім того, в цей день не святкують весілля й утримуються від веселощів.

Народні прикмети і традиції 28 квітня

Якщо в ніч на 28 квітня прохолодно, а вдень панує спека - це означає, що зовсім скоро прийде стабільна й тепла погода.

Коли весь день небо ясне, але ввечері хмари починають насуватись - чекайте змін у погоді, ймовірно, дощу.

Якщо зоря червонуватого кольору - це ознака вітряного дня з дощем.

Коли під час сходу або заходу сонце чи місяць здаються викривленими - це знак наближення теплої погоди.

На поминальну службу до церкви зазвичай приносять круглий хліб або калач, які мають символічне значення, а також масло, фрукти чи солодощі - інші продукти не є обов’язковими. У деяких регіонах України збереглася традиція приносити коливо. М’ясні продукти приносити до церкви суворо заборонено.

На кладовищі люди також роздають їжу тим, хто цього потребує, як жест пам’яті й доброти. Ще одна важлива традиція - запалювати свічки за упокій душі покійних.

У кого День ангела 28 квітня

28 квітня День ангела відзначають:

Віталій

Кирило

Максим

Талісманом людини, яка з'явилася на світ 28 квітня, є чароїт. Із давніх часів вірилося, що цей камінь має особливу магічну енергію. Наприклад, вважалося, що чароїт може сприяти гармонії у стосунках.