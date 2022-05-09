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Проверяем качество продуктов с помощью водки: подделку увидите сразу

Фото: Как проверить качество продуктов с помощью водки (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Для проверки качества некоторых продуктов можно использовать обычную водку, которая будто лакмусовая бумажка может показать нам, что при их изготовлении использовались вредные составляющие.

Предлагаем в материале Styler проверить качество сливочного масла и копченой колбасы.

Копченая колбаса

Это дорогостоящий продукт, который недобросовестные производители порой пытаются удешевить, чтобы увеличить прибыль. Ради этого в колбасные изделия добавляют все что только можно.

В частности, проверить с помощью водки можно присутствие искусственных красителей в колбасе. Для начала изучите состав продукта: если в нем нет таких натуральных красителей, как паприка или красный перец, приступайте к эксперименту.

Возьмите стакан, налейте туда немного водки. Опустите туда кусочек колбасы на пять минут. Вытащите колбасу и перемешайте раствор. Если водка покрасится в красный, розовый или оранжевый цвет, значит к колбасе добавляли краситель, и она точно ненатуральная.

Сливочное масло

В Украине сливочное масло считается одним из чаще всего подделываемых продуктов. Главное правило, которое часто игнорируется, в масле должны быть только натуральные компоненты. Ведь настоящее масло делается исключительно из молока - никаких растительных жиров.

Качественное сливочное масло из магазина не может быть белоснежного оттенка, он должен быть желтовато-бледным. Белоснежное масло - признак фальсификата. А вот домашнее масло часто бывает желтоватым из-за высокого содержания каротина в траве (особенно в мае).

Чтобы "поджелтить" масло некоторые производители добавляют красители, определить наличие которых можно с помощью водки.

Нагрейте водку до 60 градусов и залейте ею кусочек масла. Если водка стала насыщенно желтого цвета, значит, в масло были добавлены искусственные красители.

Ранее мы писали также, что врач назвала самый вредный вид макарон и посоветовала отказаться от них совсем.

Также сообщалось', какая колбаса считается самой опасной.

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