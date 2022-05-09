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Перевіряємо якість продуктів за допомогою горілки: підробку побачите одразу

Фото: Як перевірити якість продуктів за допомогою горілки (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Задля перевірки якості деяких продуктів можна використовувати звичайну горілку, яка ніби лакмусовий папірець може показати нам, що при їх виготовленні використовувалися шкідливі складники.

Пропонуємо в матеріалі Styler перевірити якість вершкового масла і копченої ковбаси.

Копчена ковбаса

Це вартісний продукт, який недобросовісні виробники часом намагаються здешевити, аби збільшити прибуток. Задля цього в ковбасні вироби додають все що тільки можна.

Зокрема, перевірити за допомогою горілки можна присутність штучних фарбників в ковбасі. Для початку вивчіть склад виробу: якщо в ньому нема таких натуральних барвників, як паприка чи червоний перець, приступайте до експерименту.

Візьміть склянку, налийте туди трохи горілки. Опустіть туди шматочок ковбаси на п'ять хвилин. Витягніть ковбасу і перемішайте розчин. Якщо горілка пофарбується в червоний, рожевий або помаранчевий колір, значить до ковбаси додавали барвник, і вона точно ненатуральна.

Вершкове масло

В Україні вершкове масло вважається одним з найчастіше підроблюваних продуктів. Головне правило, яке часто ігнорується, в маслі мають бути тільки натуральні компоненти. Адже справжнє масло робиться виключно з молока - жодних рослинних жирів.

Якісне вершкове масло з магазину не може бути білосніжного відтінку, він має бути жовтувато-блідим. Білосніжне масло - ознака фальсифікату. А от домашнє масло часто буває жовтуватим через високий вміст каротину у траві (особливо у травні).

Щоб "піджовтити" масло деякі виробники додають барвники, визначити наявність яких можна за допомогою горілки.

Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла. Якщо горілка стала насичено жовтого кольору, значить, в масло були додані штучні барвники.

Раніше ми писали також, що лікар назвала найшкідливіший вид макаронів і порадила відмовитися від них зовсім.

Також повідомлялося', яка ковбаса вважається найнебезпечнішою.

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