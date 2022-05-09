Проверяем качество продуктов с помощью водки: подделку увидите сразу

Для проверки качества некоторых продуктов можно использовать обычную водку, которая будто лакмусовая бумажка может показать нам, что при их изготовлении использовались вредные составляющие.

Копченая колбаса

Это дорогостоящий продукт, который недобросовестные производители порой пытаются удешевить, чтобы увеличить прибыль. Ради этого в колбасные изделия добавляют все что только можно.

В частности, проверить с помощью водки можно присутствие искусственных красителей в колбасе. Для начала изучите состав продукта: если в нем нет таких натуральных красителей, как паприка или красный перец, приступайте к эксперименту.

Возьмите стакан, налейте туда немного водки. Опустите туда кусочек колбасы на пять минут. Вытащите колбасу и перемешайте раствор. Если водка покрасится в красный, розовый или оранжевый цвет, значит к колбасе добавляли краситель, и она точно ненатуральная.

Сливочное масло

В Украине сливочное масло считается одним из чаще всего подделываемых продуктов. Главное правило, которое часто игнорируется, в масле должны быть только натуральные компоненты. Ведь настоящее масло делается исключительно из молока - никаких растительных жиров.

Качественное сливочное масло из магазина не может быть белоснежного оттенка, он должен быть желтовато-бледным. Белоснежное масло - признак фальсификата. А вот домашнее масло часто бывает желтоватым из-за высокого содержания каротина в траве (особенно в мае).

Чтобы "поджелтить" масло некоторые производители добавляют красители, определить наличие которых можно с помощью водки.

Нагрейте водку до 60 градусов и залейте ею кусочек масла. Если водка стала насыщенно желтого цвета, значит, в масло были добавлены искусственные красители.