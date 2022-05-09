Перевіряємо якість продуктів за допомогою горілки: підробку побачите одразу

Задля перевірки якості деяких продуктів можна використовувати звичайну горілку, яка ніби лакмусовий папірець може показати нам, що при їх виготовленні використовувалися шкідливі складники.

Копчена ковбаса

Це вартісний продукт, який недобросовісні виробники часом намагаються здешевити, аби збільшити прибуток. Задля цього в ковбасні вироби додають все що тільки можна.

Зокрема, перевірити за допомогою горілки можна присутність штучних фарбників в ковбасі. Для початку вивчіть склад виробу: якщо в ньому нема таких натуральних барвників, як паприка чи червоний перець, приступайте до експерименту.

Візьміть склянку, налийте туди трохи горілки. Опустіть туди шматочок ковбаси на п'ять хвилин. Витягніть ковбасу і перемішайте розчин. Якщо горілка пофарбується в червоний, рожевий або помаранчевий колір, значить до ковбаси додавали барвник, і вона точно ненатуральна.

Вершкове масло

В Україні вершкове масло вважається одним з найчастіше підроблюваних продуктів. Головне правило, яке часто ігнорується, в маслі мають бути тільки натуральні компоненти. Адже справжнє масло робиться виключно з молока - жодних рослинних жирів.

Якісне вершкове масло з магазину не може бути білосніжного відтінку, він має бути жовтувато-блідим. Білосніжне масло - ознака фальсифікату. А от домашнє масло часто буває жовтуватим через високий вміст каротину у траві (особливо у травні).

Щоб "піджовтити" масло деякі виробники додають барвники, визначити наявність яких можна за допомогою горілки.

Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла. Якщо горілка стала насичено жовтого кольору, значить, в масло були додані штучні барвники.