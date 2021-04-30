ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Письма счастья" отменили: кто из водителей не будет получать (новые правила)

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 19:38
"Письма счастья" отменили: кто из водителей не будет получать (новые правила) Фото: в Украине отменили "письма счастья" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Styler

В Украине отменили обязательные письма о нарушениях, которые отправляют водителям на почту. Однако только для тех нарушителей правил дорожного движения (ПДД), которые оплатили штраф в первые 10 дней.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Почему отменили "письма счастья"?

На такие письма тратятся немалые средства, ведь печать и исправление административного постановления правонарушителю стоят 51,06 грн.

Деньги, которые тратили на печать "писем счастья", теперь направят на расширение парковок в разных городах страны.

Также еще одна проблема, которой теперь удастся избежать - повторная оплата штрафов. Многие водители сначала оплачивали штраф в первые 10 дней, а позже получали "письмо счастья", и из страха попасть в реестры должников платили еще раз.

Скидка в 50% для тех, кто оплачивает штраф в первые 10 дней, тоже осталась в силе.

Отмена писем счастья вступит в силу после того, как принятый Радой законопроект подпишет президент, и документ опубликуют в официальной прессе.

Напомним, что в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь штраф Верховная Рада Письма письма счастья
LITE
Сегодня Страстная пятница: что категорически нельзя делать, приметы
Сегодня Страстная пятница: что категорически нельзя делать, приметы