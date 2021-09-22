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Как проверить страховой стаж и взносы онлайн: детальная инструкция

Автор: Анна Шиканова

Понятие "страховой стаж" в Украине появилось с 2004 года. И имеет значение не то, сколько вы проработали в определенном месте, а как долго ваш работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Знать свой страховой стаж необходимо, так как он имеет значение при оформлении пенсии. При необходимости – его можно докупить.

Как проверить свой страховой стаж и взносы в Пенсионный фонд – читайте ниже в инструкции.

1. Откройте веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке portal.pfu.gov.ua. Или скачайте мобильное приложение "Пенсионный фонд".

2. Авторизуйтесь удобным для вас способом:

  • С помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Его можно оформить в интернет-банкинге.
  • С помощью логина и пароля
  • С помощью идентификации в сервисе ID.GOV.UA

3. Выберите раздел "Данные из Реестра застрахованных лиц"

Вы увидите свои персональные данные, заработную плату, электронную трудовую книжку, листки нетрудоспособности и другое. В правой части экрана вы увидите статус застрахованного лица. В левой – информация о стаже и зарплате.

4. В меню "страховой стаж" нажмите вкладку "Ведомости, которые используются для определения пенсии в разрезе предприятия" – там вы получите выписку "ОК5"

4. Внимательно проверьте актуальность информации.

При необходимости вы можете подать Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц и добавить необходимые документы.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно проверить назначение субсидий онлайн.

А также мы рассказывали полезные лайфхаки о том, как оформить сертификат вакцинации в приложении "Дия".

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