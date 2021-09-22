Как проверить страховой стаж и взносы онлайн: детальная инструкция

Понятие "страховой стаж" в Украине появилось с 2004 года. И имеет значение не то, сколько вы проработали в определенном месте, а как долго ваш работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Знать свой страховой стаж необходимо, так как он имеет значение при оформлении пенсии. При необходимости – его можно докупить.
Как проверить свой страховой стаж и взносы в Пенсионный фонд – читайте ниже в инструкции.
1. Откройте веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке portal.pfu.gov.ua. Или скачайте мобильное приложение "Пенсионный фонд".
2. Авторизуйтесь удобным для вас способом:
3. Выберите раздел "Данные из Реестра застрахованных лиц"
Вы увидите свои персональные данные, заработную плату, электронную трудовую книжку, листки нетрудоспособности и другое. В правой части экрана вы увидите статус застрахованного лица. В левой – информация о стаже и зарплате.
4. Внимательно проверьте актуальность информации.
При необходимости вы можете подать Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц и добавить необходимые документы.
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