Як перевірити страховий стаж і внески онлайн: детальна інструкція

1. Відкрийте вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням portal.pfu.gov.ua. або завантажте мобільний додаток "Пенсійний фонд".

2. Авторизуйтесь зручним для вас способом:

За допомогою кваліфікованого електронного підпису (Кеп). Його можна оформити в інтернет-банкінгу.

За допомогою логіна і пароля

За допомогою ідентифікації в сервісі ID.GOV.UA

3. Виберіть розділ "дані з Реєстру застрахованих осіб"

Ви побачите свої персональні дані, заробітну плату, електронну трудову книжку, листки непрацездатності та інше. У правій частині екрана ви побачите статус застрахованої особи. У лівій - інформація про стаж і зарплату.

4. У меню "страховий стаж" натисніть вкладку "Відомості, які використовуються для визначення пенсії в розрізі підприємства" - там ви отримаєте виписку "ОК5"

4. Уважно перевірте актуальність інформації.

При необхідності ви можете подати Анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб і додати необхідні документи.