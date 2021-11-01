Как проверить подлинность COVID-документов с помощью смартфона

В Украине ужесточили карантинные ограничения во многих городах и областях. С 1 ноября для посещения торговых центров, магазинов, фитнес-центров, а также для проезда в транспорте нужны специальные COVID-документы.
Какие документы можно использовать и как можно легко проверить их подлинность – читайте ниже.
С 1 ноября для посещения общественных мест, транспорта, магазинов, ТРЦ и фитнес-центров нужны COVID-документы.
В ближайшее время появятся в "Дие" еще два документа – справка о выздоровлении и справка о противопоказаниях к вакцинации.
В Минцифре рассказали, как можно проверить подлинность документов у посетителей и пассажиров. Для этого нужен обычный смартфон и установленное на нем приложение "Дия".
"Рассказываем, как бизнесам и другим учреждениям проверять сертификаты своих клиентов по QR-коду. Это касается и обычных, и желтых, и распечатанных с портала", - говорится в сообщении.
Как проверить подлинность COVID-сертификата
Напомним, ранее мы писали о том, какие COVID-документы нужны для проезда в метро Киева.
А также рассказывали о том, как можно сделать сертификат вакцинации без смартфона.