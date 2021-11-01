Як перевірити справжність COVID-документів за допомогою смартфона

В Україні посилили карантинні обмеження в багатьох містах і областях. З 1 листопада для відвідування торгових центрів, магазинів, фітнес-центрів, а також для проїзду в транспорті потрібні спеціальні COVID-документи.
Які документи можна використовувати і як можна легко перевірити їх справжність – читайте нижче.
З 1 листопада для відвідування громадських місць, транспорту, магазинів, ТРЦ та фітнес-центрів потрібні COVID-документи.
Найближчим часом з'являться в "Дії" ще два документи – довідка про одужання і довідка про протипоказання до вакцинації.
У Мінцифрі розповіли, як можна перевірити справжність документів у відвідувачів і пасажирів. Для цього потрібен звичайний смартфон і встановлене на ньому додаток "дія".
"Розповідаємо, як бізнесам та іншим установам перевіряти сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом. Це стосується і звичайних, і жовтих, і роздрукованих з порталу", - йдеться в повідомленні.
Як перевірити справжність covid-сертифіката
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні для проїзду в метро Києва.
А також розповідали про те, як можна зробити сертифікат вакцинації без смартфона.