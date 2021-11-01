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Як перевірити справжність COVID-документів за допомогою смартфона

Автор: Анна Шиканова

В Україні посилили карантинні обмеження в багатьох містах і областях. З 1 листопада для відвідування торгових центрів, магазинів, фітнес-центрів, а також для проїзду в транспорті потрібні спеціальні COVID-документи.

Які документи можна використовувати і як можна легко перевірити їх справжність – читайте нижче.

З 1 листопада для відвідування громадських місць, транспорту, магазинів, ТРЦ та фітнес-центрів потрібні COVID-документи.

Які документи підійдуть

  • Сертифікат про вакцинацію - жовтий або зелений
  • Міжнародний сертифікат про вакцинацію
  • Негативний ПЛР-тест на коронавірус - діє 72 години
  • Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2

Найближчим часом з'являться в "Дії" ще два документи – довідка про одужання і довідка про протипоказання до вакцинації.

Як перевірити справжність документів

У Мінцифрі розповіли, як можна перевірити справжність документів у відвідувачів і пасажирів. Для цього потрібен звичайний смартфон і встановлене на ньому додаток "дія".

"Розповідаємо, як бізнесам та іншим установам перевіряти сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом. Це стосується і звичайних, і жовтих, і роздрукованих з порталу", - йдеться в повідомленні.

  • Авторизуватися в додатку "Дія"
  • Натиснути на іконку QR в правому верхньому куті екрану
  • Навести камеру на QR-код сертифіката про вакцинацію (і на телефонах, і на паперових варіантах)
  • Ніяких додаткових пристроїв (сканерів, рідерів або іншого обладнання) – не потрібно.

Як перевірити справжність covid-сертифіката

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні для проїзду в метро Києва.

А також розповідали про те, як можна зробити сертифікат вакцинації без смартфона.

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сертифікат вакцинації