Киев в "красной зоне": какие нужны документы для транспорта

С 1 ноября Киев перешел в "красную зону" карантина. А это значит, что в столице начали действовать более жесткие карантинные ограничения. В транспорте с сегодняшнего дня нужно всем пассажирам иметь при себе COVID-документы.

Какие еще ограничения и запреты начнут действовать в Киеве и какие нужны документы для проезда в общественном транспорте – читайте ниже.

Транспорт

С 1 ноября все пассажиры метро, автобусов, троллейбусов и маршрутных такси должны предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Для проезда подойдет желтый или зеленый сертификат о вакцинации, а также международный. Также можно использовать экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2. Действие тестов – 72 часа. Среди альтернативных документов – справка о выздоровлении в приложении "Дия".

Исключение – лица до 18 лет, им COVID-документы не нужны. Обязательным является и ношение защитной маски или респиратора.

Проверять документы будут специальные группы правоохранителей не на входе, а выборочно в транспорте. За нарушение пассажиру грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Торговые центры

Все работники ТРЦ обязаны иметь COVID-документы. Все посетители – тоже. Несовершеннолетние не имеют права посещать ТРЦ без сопровождения взрослых, у которых есть необходимые документы.

Рестораны и кафе, гостиницы

Работа заведений общественного питания разрешена, но на определенных условиях:

Работники вакцинированы и имеют сертификат

Невакцинированные имеют ПЦР-тест или экспресс-тест

У посетителей есть COVID-документы

Если документов нет или не в полном объеме – разрешена работа на вынос или с доставкой

Спортзалы и заведения культуры

Все работники и посетители обязаны иметь при себе COVID-документы

Школы и детские сады

Детские садики могут продолжить работу в обычном режиме при условии, что все работники заведения вакцинированы.

Школы с 1 ноября переходят на обучение дистанционно.

Магазины

Разрешена работа магазинов с пищевыми продуктами, в том числе и рынков. Также могут работать торговые точки с лекарственными средствами и средствами гигиены, бытовой химией, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений, печатным СМИ и горючим.

Государственные организации

Все работники и посетители обязаны иметь COVID-документы.