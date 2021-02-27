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Как проверить авто по VIN-коду, не выходя из дома: инструкция

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 15:27
Как проверить авто по VIN-коду, не выходя из дома: инструкция Как проверить авто по VIN-коду (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине при покупке подержанного авто всегда возникает вопрос того, на самом ли деле машина не попадала в ДТП и что известно о ее владельце. Для этого машина проверяется по VIN-коду. Чтобы узнать все важные данные о вашем наличном или потенциальном авто, можно даже не выходить из дома.

Как проверить авто по VIN-коду с помощью телефона или компьютера, рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

"Друзья, напоминаем, что сервисные центры #МВД имеют интересный онлайн-сервис - проверка авто по VIN-коду. Сделать это можно в Электронном кабинете водителя. Это позволит не стрессовать при покупке и узнать всю "биографию" своего будущего четырехколесной малыша! Или развлеки себя и друзей и проверь их машины, не выходя из дома", - говорится в сообщении министерства.

С помощью этого сервиса без дополнительной платы можно узнать дату и место регистрации транспортного средства, марку, модель, номерной знак, технические и физические параметры авто. В платной версии пользователю становится известно количество ДТП, наличие страховки и прохождение техосмотра, дата первой регистрации, количество собственников и даже особые отметки.

Как проверить авто по VIN-коду, не выходя из дома: инструкция

Преимущества сервисных центров МВД (изображение: facebook.com/mvs.gov.ua)

Стоит напомнить, что VIN-код это идентификационный номер транспортного средства, являющийся уникальным кодом, состоящий из 17 знаков. VIN код указан в техпаспорте Вашего автомобиля. Идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках). У всех современных автомобилей номер VIN располагается в левой верхней части инструментальной панели, видимой через ветровое стекло. Также его можно найти на левой передней стойке кузова.

Также ранее мы писали, что украинских автомобилистов в 2021 заставят заплатить налог на автомобиль. Речь идет о дорогостоящих моделях, за которых придется выложить 25 тысяч гривен налога на роскошь.

Кроме того эксперты рассказали про самые надежные авто из США, которые почти не ломаются.

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