Меган Маркл и принц Гарри представляют собой большую опасность для сохранения монархии. Так в британском журнале The Economist вышла статья с иллюстрацией, на которой рядом с ярым противником монархии - Карлом Марксом размещены портреты герцогов Сассекских.

Экономист Уолтер Бэджет считает, что монархия во все времена оставалась довольно устойчивой, связывая это с тем, что она не подрывала капитализм, а укрепляла его, действуя как клей в разделенном на антагонистические классы обществе и отвлекая массы от реального источника власти (от работы правительства).

Однако именно бренд "Сассекс" представляет наибольшую угрозу для монархии за всю современнную историю. К тому же, Маркс в свое время предсказывал, что капитализм уничтожит все остатки феодализма.

Меган Маркл и принц Гарри попали в скандал - что произошло (фото: royal.uk)

"Это бы утопило религиозный экстаз и рыцарский энтузиазм в "ледяной воде эгоистических расчетов". И это подчинило бы каждый национальный институт революционной логике глобального рынка", - идет речь в статье.

Исходя из этих данных, можно сказать, что на данный момент герцог и герцогиня Сассекские представляют собой самую глубокую опасность для сохранения монархии со времен мистера Бэджета.