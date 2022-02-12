Против Alina Pash устроили пикет перед финалом Нацотбора на Евровидение 2022 (видео) 

Около трех десятков человек с плакатами и флагами пришли к Центру, где артисты готовятся выйти на сцену и сейчас оттачивают номера на генеральной репетиции шоу.

На кадрах видно, как люди скандируют "Позор Алине Паш!", "Честный выбор!", и заявляют, что не желают, чтобы артистка была представительницей Украины на Евровидении 2022, которое проведут в итальянском Турине.

"Против Alina Pash уже развернута полноценная антирекламная кампания. После статей в телеграмм-каналах и саркастических ТикТок видео против артистки вышли люди с плакатами и лозунгами (прямо под дверью НАУ)", - говорится в описании ролика.

Против Алины Паш организовали пикет в Киеве в день финала Нацотбора на Евровидение 2022 (фото: скриншот с видео)

Отметим, что по данным букмекеров, именно у Алины Паш с песней "Тіні забутих предків" больше всего шансов победить на Нацотборе и представить нашу страну на международном музыкальном конкурсе.

Видео: Alina Pash борется за участие в Евровидении с песней "Тіні забутих предків"

При этом сама хип-хоп исполнительница вынуждена сейчас объясняться за свое выступление в оккупированном Россией Крыму, что произошло еще в 2015-м, но скандал вспыхнул как раз на фоне ее участия в Национальном отборе. А рассказывала она о посещении захваченного полуострова 3 года назад в интервью Кате Осадчей.

Сама Алина Паш называет "заказухой" нынешнюю шумиху с поездкой и подчеркивает, что не нарушала законы Украины и не пересекала границу в неположенном месте, когда въезжала в Крым.

Тем временем представители "Суспільного" пока никак не отреагировали на сегодняшний пикет под зданием, где сегодня артисты после финального шоу узнают результаты голосования - кто из них отправиться на Евровидение 2022 от Украины.

Видео: пикет против Алины Паш под стенами Центра культуры и искусства НАУ в Киеве 12 февраля, где готовится финал Нацотбора

Кроме Алины Паш, в Нацотборе участвуют:

певица ROXOLANA с треком "Girlzzzz";

группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія";

певец Wellboy с песней "Nozzy Bossy";

певец Michael Soul с песней "Demons";

группа CLOUDLESS с треком "All Be Alright";

певец Barleben с песней "Hear My Words";

Коллектив Our Atlantic с песней "Моя любов".

Напомним, что результаты общего голосования в Нацотборе определяют результаты голосования зрителей и результаты голосования судей в соотношении 50 на 50. Каждый судья будет выставлять участникам баллы от 1 до 8.