Проти Alina Pash влаштували пікет перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2022 (відео) 

У день проведення фіналу національного відбору на Євробачення 2022 у Києві під будівлею Центру культури і мистецтва НАУ активісти влаштували пікет, виступаючи проти участі співачки Alina Pash в конкурсі.

Близько трьох десятків людей з плакатами і прапорами прийшли до Центру, де артисти готуються вийти на сцену і зараз відточують номери на генеральній репетиції шоу.

На кадрах видно, як люди скандують "Ганьба Аліні Паш!", "Чесний вибір!", і заявляють, що не бажають, щоб артистка була представницею України на Євробаченні 2022, яке проведуть в італійському Турині.

"Проти Alina Pash вже розгорнута повноцінна антирекламна кампанія. Після статей в телеграм-каналах і саркастичних ТікТок відео проти артистки вийшли люди з плакатами і гаслами (прямо під дверима НАУ)", - йдеться в описі ролика.

Проти Аліни Паш організували пікет у Києві в день фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: скріншот з відео)

Зазначимо, що за даними букмекерів, саме у Аліни Паш з піснею "Тіні забутих предків" найбільше шансів перемогти на Нацвідборі та представити нашу країну на міжнародному музичному конкурсі.

Відео: Alina Pash бореться за участь у Євробаченні з піснею "Тіні забутих предків"

При цьому сама хіп-хоп виконавиця змушена зараз пояснюватися за свій виступ в окупованому Росією Криму, що сталося ще в 2015-му, але скандал спалахнув якраз на тлі її участі в Національному відборі. А розповідала вона про відвідування захопленого півострова 3 роки тому в інтерв'ю Каті Осадчій.

Сама Аліна Паш називає "заказухою" нинішній галас з поїздкою і наголошує, що не порушувала закони України і не перетинала кордон в недозволеному місці, коли в'їжджала в Крим.

Тим часом представники "Суспільного" поки ніяк не відреагували на сьогоднішній пікет під будівлею, де сьогодні артисти після фінального шоу дізнаються результати голосування - хто з них відправитися на Євробачення 2022 від України.

Відео: пікет проти Аліни Паш під стінами Центру культури і мистецтва НАУ в Києві 12 лютого, де готується фінал Нацвідбору

Крім Аліни Паш, в Нацвідборі беруть участь:

співачка ROXOLANA з треком "Girlzzzz";

гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія";

співак Wellboy з піснею "Nozzy Bossy";

співак Michael Soul з піснею "Demons";

гурт CLOUDLESS з треком "All Be Alright";

співак Barleben з піснею "Hear My Words";

Колектив Our Atlantic з піснею "Моя любов".

Нагадаємо, що результати загального голосування в Нацвідборі визначають результати голосування глядачів і результати голосування суддів у співвідношенні 50 на 50. Кожен суддя виставлятиме учасникам бали від 1 до 8.