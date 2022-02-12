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Проти Alina Pash влаштували пікет перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2022 (відео) 

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Київ, Субота 12 лютого 2022 16:20
Проти Alina Pash влаштували пікет перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2022 (відео)  Alina Pash, співачка (фото: Bart Heemskerk)
Автор: Володимир Костирін

У день проведення фіналу національного відбору на Євробачення 2022 у Києві під будівлею Центру культури і мистецтва НАУ активісти влаштували пікет, виступаючи проти участі співачки Alina Pash в конкурсі.

Відео такого протесту 12 лютого опубліковано в Telegram-каналі "MUZVAR".

Близько трьох десятків людей з плакатами і прапорами прийшли до Центру, де артисти готуються вийти на сцену і зараз відточують номери на генеральній репетиції шоу.

На кадрах видно, як люди скандують "Ганьба Аліні Паш!", "Чесний вибір!", і заявляють, що не бажають, щоб артистка була представницею України на Євробаченні 2022, яке проведуть в італійському Турині.

"Проти Alina Pash вже розгорнута повноцінна антирекламна кампанія. Після статей в телеграм-каналах і саркастичних ТікТок відео проти артистки вийшли люди з плакатами і гаслами (прямо під дверима НАУ)", - йдеться в описі ролика.

Проти Alina Pash влаштували пікет перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2022 (відео) Проти Alina Pash влаштували пікет перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2022 (відео)

Проти Аліни Паш організували пікет у Києві в день фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: скріншот з відео)

Зазначимо, що за даними букмекерів, саме у Аліни Паш з піснею "Тіні забутих предків" найбільше шансів перемогти на Нацвідборі та представити нашу країну на міжнародному музичному конкурсі.

Відео: Alina Pash бореться за участь у Євробаченні з піснею "Тіні забутих предків"

При цьому сама хіп-хоп виконавиця змушена зараз пояснюватися за свій виступ в окупованому Росією Криму, що сталося ще в 2015-му, але скандал спалахнув якраз на тлі її участі в Національному відборі. А розповідала вона про відвідування захопленого півострова 3 роки тому в інтерв'ю Каті Осадчій.

Сама Аліна Паш називає "заказухою" нинішній галас з поїздкою і наголошує, що не порушувала закони України і не перетинала кордон в недозволеному місці, коли в'їжджала в Крим.

Тим часом представники "Суспільного" поки ніяк не відреагували на сьогоднішній пікет під будівлею, де сьогодні артисти після фінального шоу дізнаються результати голосування - хто з них відправитися на Євробачення 2022 від України.

Відео: пікет проти Аліни Паш під стінами Центру культури і мистецтва НАУ в Києві 12 лютого, де готується фінал Нацвідбору

Крім Аліни Паш, в Нацвідборі беруть участь:

  • співачка ROXOLANA з треком "Girlzzzz";
  • гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія";
  • співак Wellboy з піснею "Nozzy Bossy";
  • співак Michael Soul з піснею "Demons";
  • гурт CLOUDLESS з треком "All Be Alright";
  • співак Barleben з піснею "Hear My Words";
  • Колектив Our Atlantic з піснею "Моя любов".

Нагадаємо, що результати загального голосування в Нацвідборі визначають результати голосування глядачів і результати голосування суддів у співвідношенні 50 на 50. Кожен суддя виставлятиме учасникам бали від 1 до 8.

Раніше повідомлялося, що Тимур Мірошниченко пояснив скандали навколо Нацвідбору на Євробачення 2022.

А також ми писали, що в Нацвідборі на Євробачення може спалахнути і ще один скандал, цього разу через Тіну Кароль, Wellboy і гроші.

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