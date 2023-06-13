Протікає безсимптомно та повільно. Як чоловікам вчасно розпізнати рак передміхурової залози
Передміхурова залоза - це залоза, яка відповідає за виробництво важливих речовин у сім'яній рідині чоловіків. Найбільш небезпечними захворюваннями є рак простати та доброякісна гіперплазія передміхурової залози.
Як виявити захворювання на ранніх етапах, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Ранні ознаки захворювання
Хвороба найчастіше протікає безсимптомно та повільно. Але при діагностиці на ранніх стадіях рак простати є виліковним.
Головні симптоми, які повинні викликати занепокоєння своїм здоров'ям:
- підвищена частота сечовипускання
- утруднення спорожнення сечового міхура
- переривчастий струмінь сечі
- кровотеча і печіння під час сечовипускання
- труднощі з утриманням сечі
- еректильна дисфункція
- поява крові в спермі
Саме тому насамперед найважливішою порадою для чоловіків є щорічне обстеження.
Тільки-но ви відчули будь-які проблеми з сечовипусканням, біль у спині, стегні або тазі, невідкладно звертайтеся до вашого сімейного лікаря.
Він своєю чергою при необхідності призначить аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА). Це обстеження є безкоштовним.
Для підтвердженого діагнозу необхідні також додаткові дослідження, такі як ректальне дослідження, трансабдомінальне ультразвукове дослідження (ТАУЗ) та трансректальне ультразвукове дослідження (ТРУЗД).
Другим важливим лікарем після сімейного для чоловіків є уролог.
За необхідності уролог скерує на додаткові обстеження. А в разі виявлення новоутворення порекомендує лікування. Якщо у вас є електронне направлення, тоді всі ці послуги є абсолютно безкоштовними.
Раніше ми розповідали, яка статева хвороба не має жодних симптомів, хоча несе небезпеку.
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