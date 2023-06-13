Протікає безсимптомно та повільно. Як чоловікам вчасно розпізнати рак передміхурової залози

Передміхурова залоза - це залоза, яка відповідає за виробництво важливих речовин у сім'яній рідині чоловіків. Найбільш небезпечними захворюваннями є рак простати та доброякісна гіперплазія передміхурової залози.

Як виявити захворювання на ранніх етапах, розповіли в Telegram -каналі НСЗУ.

Ранні ознаки захворювання

Хвороба найчастіше протікає безсимптомно та повільно. Але при діагностиці на ранніх стадіях рак простати є виліковним.

Головні симптоми, які повинні викликати занепокоєння своїм здоров'ям:

підвищена частота сечовипускання

утруднення спорожнення сечового міхура

переривчастий струмінь сечі

кровотеча і печіння під час сечовипускання

труднощі з утриманням сечі

еректильна дисфункція

поява крові в спермі

Саме тому насамперед найважливішою порадою для чоловіків є щорічне обстеження.

Тільки-но ви відчули будь-які проблеми з сечовипусканням, біль у спині, стегні або тазі, невідкладно звертайтеся до вашого сімейного лікаря.

Він своєю чергою при необхідності призначить аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА). Це обстеження є безкоштовним.

Для підтвердженого діагнозу необхідні також додаткові дослідження, такі як ректальне дослідження, трансабдомінальне ультразвукове дослідження (ТАУЗ) та трансректальне ультразвукове дослідження (ТРУЗД).

Другим важливим лікарем після сімейного для чоловіків є уролог.

За необхідності уролог скерує на додаткові обстеження. А в разі виявлення новоутворення порекомендує лікування. Якщо у вас є електронне направлення, тоді всі ці послуги є абсолютно безкоштовними.