Протекает бессимптомно и медленно. Как мужчинам вовремя распознать рак предстательной железы

Предстательная железа - это железа, отвечающая за производство важных веществ в семенной жидкости мужчин. Наиболее опасными заболеваниями являются рак простаты и доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Как обнаружить заболевание на ранних этапах, рассказали в Telegram -канале НСЗУ.

Ранние признаки заболевания

Болезнь чаще всего протекает бессимптомно и медленно. Но при диагностике на ранних стадиях рак простаты излечим.

Главные симптомы, которые должны вызывать беспокойство своим здоровьем:

повышенная частота мочеиспускания

затруднение опорожнения мочевого пузыря

прерывистая струя мочи

кровотечение и жжение во время мочеиспускания

трудности с содержанием мочи

эректильная дисфункция

появление крови в сперме

Именно поэтому важнейшим советом для мужчин является ежегодное обследование.

Как только вы ощутили какие-либо проблемы с мочеиспусканием, боль в спине, бедре или тазу, немедленно обращайтесь к вашему семейному врачу.

Он в свою очередь при необходимости назначит анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Это обследование бесплатное.

Для подтвержденного диагноза необходимы также дополнительные исследования, такие как ректальное исследование, ультразвуковое трансабдоминальное исследование (ТАУЗ) и трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗД).

Вторым важным врачом после семейного для мужчин является уролог.

При необходимости уролог направит на дополнительные обследования. А в случае обнаружения новообразования порекомендует лечение. Если у вас есть электронное направление, то все эти услуги абсолютно бесплатные.