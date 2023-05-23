Ці два симптоми під час пробудження можуть сигналізувати про рак

Симптоми раку часто розпливчасті та погано визначені, що ускладнює саму діагностику захворювання. Не варто пропускати дивні відчуття, адже вони можуть свідчити про смертельну хворобу.

Лікар Дебора Лі з Англії розповіла, які два симптоми при пробудженні повинні вас насторожити, пише Express.

На які симптоми звернути увагу

Головний біль і кашель, які посилюються вранці, можуть бути тривожними сигналами, які не можна ігнорувати.

Головні болі

Лікар пояснила, що пухлини головного мозку часто викликають головний біль, який посилюється вранці.

"Коли ви лежите в ліжку всю ніч, спинномозкова рідина накопичується в мозку, оскільки пухлина блокує його природний кровообіг. Головний біль має тенденцію зменшуватися протягом дня", - повідомила лікар.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Neurology, близько 77% пацієнтів з раком головного мозку страждають від головного болю. NHS пояснює, що ключовою ознакою головного болю напруги є те, що вона відчувається з обох боків голови.

Тим не менш, лікар радить, за будь-яких нових симптомів, які вас турбують, відвідати свого лікаря.

Інші явні ознаки пухлин головного мозку можуть включати судоми, погане самопочуття та нудоту, почуття сонливості, втрату пам'яті, оніміння та слабкість однієї сторони тіла, утруднення мови та зміни зору.

Кашель

Кашель вважається однією з основних ознак раку легенів, але цей симптом також може посилюватися вранці.

"Кашель - це рефлекс, що захищає інфекційні організми від попадання в легені. При раку легень пухлина може частково блокувати дихальні шляхи і затримувати слиз протягом ночі. Багато пацієнтів з раком легень є курцями і, як правило, мають кашель курця, який також часто турбує вранці", - зазначила Дебора Лі.

Хоча ранковий кашель не обов'язково гарантує смертельне захворювання, все ж таки важливо пройти обстеження у лікаря. Лікар рекомендує звернутися до сімейного лікаря, особливо якщо у вас протягом трьох тижнів не проходить кашель.

"Негайно зверніться до лікаря загальної практики, якщо у вас є якісь тривожні симптоми, такі як біль у грудях, кашель з кров'ю, задишка або загальне нездужання", - додала вона.