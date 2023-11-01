Проти колишнього чоловіка снайперки Євгенії Емеральд Стипанюка ведуть розслідування

Проти Євгена Стипанюка ведуть розслідування

В ефірі програми "Говорить вся країна" снайперка розповіла, що її стосунки з Євгеном зав’язалися в екстремальних і дуже незвичних для неї умовах, тому вона швидко піддалася емоціям і почуттям та навіть не думала про те, яким було минуле життя чоловіка та чи є в його шафі скелети, від яких варто втікати.

Але пізніше з’ясувалося, що у житті Євгена Стипанюка було дуже багато того, що може лякати Виявилося, що у попередніх стосунках Євген був справжнім аб’юзером, а його дівчина ледве стерпіла все, що він з нею робив. Та чоловік не змінився.

В його біографії є два записи про напад на людину, а це вже показує його неадекватність та нестриманість. А також є факти про його жорстоке та насильницьке ставлення до жінок.

Скриншоти

У студію програми навіть прийшли екс-кохані військовослужбовця, які пригадали страшні погрози з боку чоловіка та фізичне і маніпулятивне психологічне насильство.

А також у його минулому була присутня невірність, адже перша дружина військового розповіла, як зловила його на зраді.

У певний період програмі, присвяченій Емеральд, Олексій Суханов зазначив, що є факти про можливу незаконну діяльність Євгена Стипанюка.

Не називаючи їх, ведучий повідомив, що всі зібрані дані передано до Міноборони, де розпочинають службове розслідування. Вважають, що чоловікові виплачували бойові кошти незаконним чином.

Своєю чергою, у Міноборони підтвердили отримання матеріалів та зазначили, що інспекція почала вести розслідування з цього питання.