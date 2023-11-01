Против бывшего мужа снайперши Евгении Эмеральд Стипанюка ведут расследование

Против Евгения Стипанюка ведут расследование

В эфире программы "Говорит вся страна" снайперша рассказала, что ее отношения с Евгением завязались в экстремальных и очень необычных для нее условиях, поэтому она быстро подверглась эмоциям и чувствам и даже не думала о том, какой была прошлая жизнь мужчины и есть ли в его шкафу скелеты, от которых следует убегать.

Но позже выяснилось, что в жизни Евгения Стипанюка было очень много того, что может пугать. Оказалось, что в предыдущих отношениях Евгений был настоящим абьюзером, а его девушка едва стерпела все, что он с ней делал. Но мужчина не изменился.

В его биографии есть две записи о нападении на человека, а это уже показывает его неадекватность и несдержанность. А также есть факты о его жестоком и насильственном отношении к женщинам.

Скриншоты

В студию программы даже пришли экс-возлюбленные военнослужащего, которые вспомнившили страшные угрозы со стороны мужчины, физическое и манипулятивное психологическое насилие.

А также в его прошлом присутствовала неверность, ведь первая жена военного рассказала, как поймала его на измене.

В определенный период программе, посвященной Эмеральд, Алексей Суханов отметил, что есть факты о возможной незаконной деятельности Евгения Стипанюка.

Не называя их, ведущий сообщил, что все собранные данные переданы в Миноборону, где приступают к служебному расследованию. Считается, что мужчине выплачивали боевые средства незаконным образом.

В свою очередь, в Минобороны подтвердили получение материалов и отметили, что инспекция начала вести расследование по этому вопросу.