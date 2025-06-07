Назван сыр, содержащий в разы больше белка, чем яйца: это протеиновая бомба!
Диетологи назвали сыр, который поражает своим составом - в нем в разы больше белка, чем в привычных яйцах. Этот продукт уже окрестили "протеиновой бомбой", и он может стать идеальным выбором для спортсменов, людей на диете и всех заботящихся о здоровом питании.
О каком именно молочном продукте идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почему белок - это так важно?
Прежде чем раскрыть название этого удивительного сыра, давайте кратко вспомним, почему белок настолько важен для нашего организма:
Строительный материал
Белок является основным компонентом мышц, костей, кожи, волос и ногтей. Он необходим для восстановления и роста тканей.
Контроль веса
Белок обеспечивает длительное чувство сытости, что помогает избежать переедания и контролировать аппетит. Его переваривание требует больше энергии, чем углеводов или жиров, способствуя сжиганию калорий.
Иммунная система
Антитела, которые борются с инфекциями, состоят из белка. Достаточное потребление протеина поддерживает крепкий иммунитет.
Гормоны и ферменты
Многие гормоны и ферменты, регулирующие жизненно важные процессы в организме, также являются белками.
Энергия
Хотя белок не является основным источником энергии, он может быть использован организмом в случае недостатка углеводов или жиров.
Среднестатистическое большое яйцо содержит около 6 граммов белка. Это отличный показатель, но этот сыр - чемпион по протеину.
Сыр, который бьет рекорды по содержанию белка
И этим продуктом является... Пармезан (Parmigiano Reggiano)
Да, именно этот твердый, выдержанный сыр, ассоциирующийся с итальянской кухней и изысканными блюдами, является настоящей протеиновой бомбой.
В 100 граммах пармезана может содержаться до 35-40 граммов белка! Это значительно превышает показатели не только яиц (где 100 г - это примерно 2 больших яйца, что дает около 12-13 г белка), но и большинства других молочных продуктов и даже некоторых видов мяса.
Белок пармезана является полноценным, то есть содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать с пищей.
Благодаря длительному процессу выдержки (созревания), лактоза в пармезане расщепляется, что делает его более усвояемым даже для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, белки в нем частично гидролизованы, что облегчает пищеварение.
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В материале использованы следующие источники - Strona Zdrowia, Nutrients.
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