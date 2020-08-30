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Протесты в Беларуси: что происходит в Минске в день рождения Лукашенко

Автор: Анна Киселева

В день рождения Александра Лукашенко белорусы хотели провести Марш мира и независимости

30 августа в Минске, столице Беларуси, снова вспыхнули протесты. Чтобы предупредить многотысячную акцию, правительство решило заблокировать центр. О том, что происходит на площади Независимости в белорусской столице в день рождения переизбранного Александра Лукашенко, - читайте ниже.

По данным источников Telegram-канала Mash, еще до начала акции, которую планировалась начать в 14:00, власти стали стягивать силовиков для блокировки центра города.

"В Минске силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу. Работает та же техника, что в прошлый раз преграждала дорогу к дворцу Лукашенко", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси 30 августа (фото: Mash)

Издание TUT.BY сообщает, что на проспекте Независимости люди легли на асфальт на пути спецтехники.

Протесты в Беларуси 30 августа (фото: TUT.BY)

На площади Независимости начались задержания. Также местные СМИ пишут о перебоях с интернетом.

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Собравшиеся у стелы скандируют "Ты давал присягу!". При этом люди продолжают подтягиваться со стороны Немиги, конца колонны не видно. Военные включили советские песни.

Протесты в Беларуси 30 августа

Напомним, что ранее мы рассказывали, что белорусы приготовили в качестве "подарка" на день рождения Лукашенко.

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