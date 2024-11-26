"Просять сфотографуватись". Популярний український актор зізнався, що підробляє таксистом

Роман Ясіновський зізнається, що йому не зрозуміла позиція тих колег, які заявляють, ніби не здатні займатися чимось іншим, окрім акторської діяльності.

Сам він вважає, що чоловік має бути універсальним і готовим до будь-якої роботи.

В його житті був досвід роботи водієм у поштовій службі. Наразі зірка час від часу підробляє як таксист, демонструючи, що не боїться змін і нових викликів.

"Під час пандемії я працював водієм поштової служби. Зйомок не було, гроші швидко витрачалися, зателефонував другу, який має транспортну компанію. Він допоміг влаштуватися в компанію з міжнародних перевезень. Я от зараз, наприклад, деколи продовжую підтаксовувати", - поділився артист.

Роман Ясіновський (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Роман каже, що коли пасажири починають його впізнавати, він далеко не завжди підтверджує їхні припущення.

Часом навіть навмисне змінює голос і манеру спілкування, щоб остаточно збити людей з думки, що перед ними актор.

"Інколи відверто зізнаюся: так, артист. Просять сфотографуватися - не відмовляю. Нещодавно була смішна ситуація: дівчина, яка сідала в авто в компанії друзів, побачивши мене, почала голосно захоплено кричати. Сміюся: Тихо-тихо", - розповів Ясіновський.

Роман Ясіновський (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Такі ситуації виникають рідко, адже найчастіше актор подорожує в машині, прикрившись шапкою чи капюшоном. Він зазначає, що крім заробітку, робота таксистом дозволяє йому дізнаватися безліч цікавих історій від пасажирів.

"Звісно, працюю заради заробітку, але це ще й дуже цікаво – скільки історій мені довелося почути, ви собі навіть не уявляєте. Дуже часто люди неймовірно відкриваються в дорозі, особливо коли це якісь довгі поїздки. На одну з історій навіть вже пишеться короткометражка знайомим драматургом, якому переповів цікаву зустріч", - сказав актор.

Роман Ясіновський (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Коротка біографія Романа Ясіновського

Роман Ясіновський народився 1 серпня 1982 року в Тернополі. З ранніх років його захоплювало мистецтво: він співав у хорі та церковному ансамблі.

У 2003 році закінчив Тернопільське музичне училище, отримавши диплом вокаліста та диригента хору.

Роман Ясіновський (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

У 2004 році Роман розпочав співпрацю з незалежним театром Центр сучасного мистецтва "Дах" у Києві. У 2007-му здобув ще одну спеціальність - актора театру та кіно, закінчивши навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Пізніше долучився до акторського складу київського театру "Золоті Ворота". З січня 2022 року артист став частиною трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Окрім театральних вистав, він активно знімається у фільмах та серіалах. Серед його відомих робіт - "Кіборги. Герої не вмирають", "Крути 1918", "Заборонений", "Снайпер. Білий ворон", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" та інші.

Роман Ясіновський (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Роман був одружений із акторкою Вікторією Литвиненко. У 2012 році у подружжя народилася донька, яку назвали Варварою.