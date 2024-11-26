"Просят сфотографироваться". Популярный украинский актер признался, что подрабатывает таксистом

Роман Ясиновский признается, что ему не понятна позиция тех коллег, которые заявляют, будто не способны заниматься чем-то другим, кроме актерской деятельности.

Сам он считает, что мужчина должен быть универсальным и готовым к любой работе.

В его жизни был опыт работы водителем в почтовой службе. Сейчас звезда время от времени подрабатывает как таксист, демонстрируя, что не боится перемен и новых вызовов.

"Во время пандемии я работал водителем почтовой службы. Съемок не было, деньги быстро расходовались, позвонил другу, который имеет транспортную компанию. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам. Я вот сейчас, например, порой продолжаю подтаксировать", - поделился артист.

Роман Ясиновский (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Роман говорит, что когда пассажиры начинают его узнавать, он далеко не всегда подтверждает их предположения.

Порой даже умышленно меняет голос и манеру общения, чтобы окончательно сбить людей с мысли, что перед ними актер.

"Иногда откровенно признаюсь: да, артист. Просят сфотографироваться - не отказываю. Недавно была смешная ситуация: девушка, которая садилась в авто в компании друзей, увидев меня, начала громко восторженно кричать. Смеюсь: Тихо-тихо", - рассказал Ясиновский.

Роман Ясиновский (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Такие ситуации возникают редко, ведь чаще всего актер путешествует в машине, прикрывшись шапкой или капюшоном. Он отмечает, что кроме заработка, работа таксистом позволяет ему узнавать множество интересных историй от пассажиров.

"Конечно, работаю ради заработка, но это еще и очень интересно - сколько историй мне пришлось услышать, вы себе даже не представляете. Очень часто люди невероятно открываются в дороге, особенно когда это какие-то длинные поездки. На одну из историй даже уже пишется короткометражка знакомым драматургом, которому пересказал интересную встречу", - сказал актер.

Роман Ясиновский (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Краткая биография Романа Ясиновского

Роман Ясиновский родился 1 августа 1982 года в Тернополе. С ранних лет его увлекало искусство: он пел в хоре и церковном ансамбле.

В 2003 году окончил Тернопольское музыкальное училище, получив диплом вокалиста и дирижера хора.

Роман Ясиновский (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

В 2004 году Роман начал сотрудничество с независимым театром Центр современного искусства "Дах" в Киеве. В 2007-м получил еще одну специальность - актера театра и кино, закончив обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Позже присоединился к актерскому составу киевского театра "Золотые Ворота". С января 2022 года артист стал частью труппы Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Кроме театральных спектаклей, он активно снимается в фильмах и сериалах. Среди его известных работ - "Кіборги. Герої не вмирають", "Крути 1918", "Заборонений", "Снайпер. Білий ворон", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и другие.

Роман Ясиновский (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)

Роман был женат на актрисе Виктории Литвиненко. В 2012 году у супругов родилась дочь, которую назвали Варварой.