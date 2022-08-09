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Эти простые средства помогут легко очистить швы между плиткой: есть в каждом доме

Как легко отмыть швы между плиткой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Швы между плиткой нуждаются в регулярной очистке и уходе. Натуральные и эффективные средства помогут придать им новый вид.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Регулярного мытья пола не всегда достаточно для удаления всей грязи на плиточных швах, которые со временем приобретают изношенный и запущенный вид.

Какие методы помогут

Перекись водорода

Его можно использовать как моющее средство для грязных швов пола. Для этого нужно просто растворить 2 столовые ложки этого продукта в ведре, которое наполнено 250 мл горячей воды.

Для большей эффективности смешайте два ингредиента в последнюю минуту, а затем потрите щеткой или губкой швы между плиткой. После этого помойте пол.

Уксус

Такое средство прекрасно отчистит швы между плитками. Нужно наполнить емкость белым уксусом и добавить столовую ложку жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте и окуните в раствор зубную щетку и потрите ею швы, пока грязь не исчезнет.

Чем больше грязи, тем больше усилий нужно приложить.

Если запах уксуса беспокоит, можно добавить в жидкость несколько капель эфирного масла (лимона, лаванды, чайного дерева).

Зубная паста

Благодаря своим антимикробным свойствам паста очень эффективна в очистке и отбеливании.

Для такого способа нужна зубная щетка, на которую необходимо положить зубную пасту и легкими движениями очищать швы между плиткой.

Лимон

Лимон разрежьте пополам и окуните его в соль, а затем непосредственно кусочком лимона очистите швы. После этого оставьте все на час, а затем смойте.

Ранее мы сообщали, как легко удалить твердый воск из любых вещей.

Также мы писали о легком способе, который поможет быстро отмыть электрическую плитку и не поцарапать ее.

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