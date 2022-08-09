Ці прості засоби допоможуть легко очистити шви між плиткою: є у кожній домівці

Регулярного миття підлоги не завжди достатньо для видалення всього бруду на плиткових швах, які з часом набувають зношеного та запущеного вигляду.

Які методи допоможуть

Перекис водню

Його можна використовувати як миючий засіб для брудних швів підлоги. Для цього потрібно просто розчинити 2 столові ложки цього продукту в відрі, яке наповнене 250 мл гарячої води.

Для більшої ефективності змішайте два інгредієнти в останню хвилину, а потім потріть щіткою або губкою шви між плиткою. Після цього помийте підлогу.

Оцет

Такий засіб чудово відчистить шви між плитками. Потрібно наповнити місткість білим оцтом і додати столову ложку рідини для миття посуду. Добре перемішайте та занурте в розчин зубну щітку і потріть нею шви, поки бруд не зникне.

Чим більше бруду, тим більше зусиль потрібно докласти.

Якщо запах оцту турбує, можна додати в рідину кілька крапель ефірної олії (лимона, лаванди, чайного дерева).

Зубна паста

Завдяки своїм антимікробним властивостям паста дуже ефективна в очищенні та відбілюванні.

Для такого способу потрібна зубна щітка, на яку необхідно покласти зубну пасту та легкими рухами очищати шви між плиткою.

Лимон

Лимон розріжте навпіл і занурте його у сіль, а потім безпосередньо шматочком лимона очистіть шви. Після цього залиште все на на годину, а потім змийте.