Простые средства для очистки швов между плиткой в ванной: есть в каждой квартире

Стоит отметить, что при образовании плесени лучше не затягивать с очисткой, так как грибок не только портит эстетический вид помещения, но и весьма опасен для здоровья жильцов квартиры.

Для удаления плесени можно взять обычную зубную щетку, которую вы уже не будете использовать - она позволит легче добраться до самых труднодоступных участков на кафеле.

Если старой или лишней щетки у вас под рукой нет, вполне подойдут губки или тканевая тряпочка.

На щетину следует нанести такой раствор, как пищевая сода, после чего просто обработать участки между кафелем. Чтобы усилить эффект, можно вместе с содой использовать отбеливатель.

В случае, если вы для чистки взяли тряпку или губку, то для них лучше всего взять столовый уксус, разбавленный водой.

Другие подручные средства для удаления плесени или налета между плитками:

бура

аммиак (нашатырь)

перекись водорода

Добавим также, что если плесень растет в уплотнителе, и вы не можете избавиться от нее, то герметик нужно удалить и заменить. Поверхность стены, на которой плесень сильно въелась в штукатурку, также можно соскрести и заново отделать.