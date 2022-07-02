Эти простые способы помогут быстро удалить косточки из вишен и черешен

Лето - сезон фруктов, ягод, витаминов и консервации. Многие хозяйки делают закрутки на зиму из вишен и черешен. Однако, основной проблемой является удаление косточек.

Чтобы облегчить этот нелегкий процесс, Styler подготовил несколько способов, которые помогут быстро удалить косточки.

Отметим, что самым простым методом является машинка для удаления косточек. В магазинах и в интернете можно купить такое устройство.

Как удалить косточки

Чеснокодавка

Мало кто знает, но это кухонное устройство имеет отверстие, которое идеально подойдет для чистки черешен или вишен.

Шпилька

Это всем известный и удобный способ удаления косточек. Чтобы извлечь косточку, нужно использовать булавку как ложку. Однако, важно помнить, что вы можете загрязниться, поэтому нужно пользоваться осторожно.

Карандаш

Подойдет также шпажка, коктейльная соломинка или похожая тонкая цилиндрическая палочка, с помощью которой косточки из ягод выталкиваются наружу.

Как удалить косточки из вишен и черешен (freepik)

Шприц

Удалить косточки из черешен или вишен можно с помощью обычного одноразового шприца. Внизу корпуса делается отверстие под косточку, а сбоку - под ягоду. Поршнем косточка выдавливается из вишни, а с помощью резинки возвращается на место.

Пинцет

Такой метод действует примерно так же, как и метод с булавкой. Нужно вынимать косточку и вытаскивать ее.

