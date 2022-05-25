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Эти простые продукты из кухонного шкафа снижают риск смертельной болезни: список

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Среда 25 мая 2022 13:30
Эти простые продукты из кухонного шкафа снижают риск смертельной болезни: список Фото: Эти продукты снижают риск заболеваний сердца (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

От болезней сердца страдают очень много людей, мужчины относятся к более высокой зоне риска.

Медики выяснили, что определенные продукты, которые находятся на кухонных полках, могут помочь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями похудеть и, в свою очередь, защитить их от скачков артериального давления.

Об этом пишет The Sun.

В статье для Европейского общества кардиологов врачи заявили, что употребление в пищу продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ) будет полезно для людей с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

Уровень ГИ означает насколько быстро продукты подымают уровень сахара в крови.

Если вы плохо едите, вполне вероятно, что эти уровни будут резко повышаться каждый день, и сбалансированное питание является одним из ключевых способов как предотвращения, так и лечения ИБС.

Продукты с высоким ГИ - это белый хлеб, белый рис, картофель и сладости.

Эксперты установили, что те, кто ел продукты с низким ГИ, которые перевариваются медленнее и постепенно повышают артериальное давление, чувствовали себя лучше.

Какие продукты полезны для сердца

  • Овес
  • Коричневый рис
  • Цельнозерновые
  • Фасоль
  • Чечевица
  • Нут
  • Фрукты, такие как яблоки и апельсины
  • Овощи, такие как брокколи и листовая зелень

Эксперты добавили, что такие продукты, как мясо, птица и рыба, не имеют ГИ, поскольку не содержат в себе углеводов.

Кстати, у тех, кто питался по диете с низким ГИ, через три месяца значительно уменьшились обьемы тела.

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Также мы писали ранее, что медики назвали самые опасные фрукты и овощи на рынке, которые содержат много вредных веществ.

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