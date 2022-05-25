Эти простые продукты из кухонного шкафа снижают риск смертельной болезни: список
От болезней сердца страдают очень много людей, мужчины относятся к более высокой зоне риска.
Медики выяснили, что определенные продукты, которые находятся на кухонных полках, могут помочь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями похудеть и, в свою очередь, защитить их от скачков артериального давления.
Об этом пишет The Sun.
В статье для Европейского общества кардиологов врачи заявили, что употребление в пищу продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ) будет полезно для людей с диагнозом ишемическая болезнь сердца.
Уровень ГИ означает насколько быстро продукты подымают уровень сахара в крови.
Если вы плохо едите, вполне вероятно, что эти уровни будут резко повышаться каждый день, и сбалансированное питание является одним из ключевых способов как предотвращения, так и лечения ИБС.
Продукты с высоким ГИ - это белый хлеб, белый рис, картофель и сладости.
Эксперты установили, что те, кто ел продукты с низким ГИ, которые перевариваются медленнее и постепенно повышают артериальное давление, чувствовали себя лучше.
Какие продукты полезны для сердца
- Овес
- Коричневый рис
- Цельнозерновые
- Фасоль
- Чечевица
- Нут
- Фрукты, такие как яблоки и апельсины
- Овощи, такие как брокколи и листовая зелень
Эксперты добавили, что такие продукты, как мясо, птица и рыба, не имеют ГИ, поскольку не содержат в себе углеводов.
Кстати, у тех, кто питался по диете с низким ГИ, через три месяца значительно уменьшились обьемы тела.
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