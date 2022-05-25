Ці прості продукти з кухонної шафи знижують ризик смертельної хвороби: список
Від хвороб серця страждають дуже багато людей, чоловіки відносяться до більш високої зони ризику.
Медики з'ясували, що певні продукти, які знаходяться на кухонних полицях, можуть допомогти пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями схуднути і, в свою чергу, захистити їх від стрибків артеріального тиску.
Про це пише The Sun.
У статті для Європейського товариства кардіологів лікарі заявили, що вживання в їжу продуктів з низьким глікемічним індексом (ГІ) буде корисно для людей з діагнозом ішемічна хвороба серця.
Рівень ГІ означає наскільки швидко продукти піднімають рівень цукру в крові.
Якщо ви погано їсте, цілком імовірно, що ці рівні будуть різко підвищуватися щодня, і збалансоване харчування є одним з ключових способів як запобігання, так і лікування ІХС.
Продукти з високим ГІ - це білий хліб, білий рис, картопля і солодощі.
Експерти встановили, що ті, хто їв продукти з низьким ГІ, які перетравлюються повільніше і поступово підвищують артеріальний тиск, відчували себе краще.
Які продукти корисні для серця
- Овес
- Коричневий рис
- Цільнозернові
- Квасоля
- Сочевиця
- Нут
- Фрукти, такі як яблука та апельсини
- Овочі, такі як брокколі і листова зелень
Експерти додали, що такі продукти, як м'ясо, птиця і риба, не мають ГІ, оскільки не містять в собі вуглеводів.
До речі, у тих, хто харчувався по дієті з низьким ГІ, через три місяці значно зменшилися обсяги тіла.
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