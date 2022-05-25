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Ці прості продукти з кухонної шафи знижують ризик смертельної хвороби: список

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Середа 25 травня 2022 13:30
Ці прості продукти з кухонної шафи знижують ризик смертельної хвороби: список Фото: ці продукти знижують ризик захворювань серця (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Від хвороб серця страждають дуже багато людей, чоловіки відносяться до більш високої зони ризику.

Медики з'ясували, що певні продукти, які знаходяться на кухонних полицях, можуть допомогти пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями схуднути і, в свою чергу, захистити їх від стрибків артеріального тиску.

Про це пише The Sun.

У статті для Європейського товариства кардіологів лікарі заявили, що вживання в їжу продуктів з низьким глікемічним індексом (ГІ) буде корисно для людей з діагнозом ішемічна хвороба серця.

Рівень ГІ означає наскільки швидко продукти піднімають рівень цукру в крові.

Якщо ви погано їсте, цілком імовірно, що ці рівні будуть різко підвищуватися щодня, і збалансоване харчування є одним з ключових способів як запобігання, так і лікування ІХС.

Продукти з високим ГІ - це білий хліб, білий рис, картопля і солодощі.

Експерти встановили, що ті, хто їв продукти з низьким ГІ, які перетравлюються повільніше і поступово підвищують артеріальний тиск, відчували себе краще.

Які продукти корисні для серця

  • Овес
  • Коричневий рис
  • Цільнозернові
  • Квасоля
  • Сочевиця
  • Нут
  • Фрукти, такі як яблука та апельсини
  • Овочі, такі як брокколі і листова зелень

Експерти додали, що такі продукти, як м'ясо, птиця і риба, не мають ГІ, оскільки не містять в собі вуглеводів.

До речі, у тих, хто харчувався по дієті з низьким ГІ, через три місяці значно зменшилися обсяги тіла.

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Також ми писали раніше, що медики назвали найнебезпечніші фрукти і овочі на ринку, які містять багато шкідливих речовин.

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